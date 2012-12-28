Авария на улице Аргамаченской оказалась единственной за сутки, в которой пострадал человек.



Утром 19 ноября в Ельце на улице Аргамаченской 57-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на 59-летнюю женщину. Ельчанка получила травмы, её госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали 27 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2086 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четыре водителя, за неиспользование ремней безопасности — 71.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 1800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 142 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.