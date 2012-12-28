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57 минут назад
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Женщину осудили за гибель 15-летнего сына в перевернувшейся машине
Авария произошла в Долгоруковском округе. За рулём машины находилась 35-летняя женщина.
Об этой аварии мы рассказывали. 12 августа этого года в Долгоруковском округе на 53-м километре дороги Стебаево – Задонск – Долгоруково съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Джили». В аварии погиб 15-летний пассажир автомобиля. Его 35-летняя мать, cидевшая за рулём машины, была госпитализирована.
«Подсудимая, управляя автомобилем «Джили», превысила установленную скорость движения. В результате водитель не справилась с управлением, машина потеряла курсовую устойчивость, началось боковое скольжение и автомобиль выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Пассажиру-подростку были причинены тяжкие телесные повреждения. От полученных травм мальчик скончался в больнице», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Мать в суде полностью признала вину и раскаялась.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
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