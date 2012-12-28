Одна собака укусила девочку за ногу.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка выплатит пострадавшей от укусов бродячей собаки семилетней девочке компенсацию морального вреда в 80 000 рублей.Как сообщает областная прокуратура, в июне этого года на территории СНТ «Строитель-2» в Липецке во время прогулки на семилетнюю девочку напала стая бездомных собак, одна из которых покусала ее. У девочки остались раны на правом бедре, ребёнку обработали их в травмпункте.В суд в интересах девочки обратилась прокуратура, и требования о компенсации были удовлетворены.