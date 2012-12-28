Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
Ельчанка забрала с тренажёрной площадки чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Происшествия
1223
сегодня, 11:20
9
На семилетнюю девочку напали бродячие собаки: мэрия заплатит ей 80 000 рублей
Одна собака укусила девочку за ногу.
Как сообщает областная прокуратура, в июне этого года на территории СНТ «Строитель-2» в Липецке во время прогулки на семилетнюю девочку напала стая бездомных собак, одна из которых покусала ее. У девочки остались раны на правом бедре, ребёнку обработали их в травмпункте.
В суд в интересах девочки обратилась прокуратура, и требования о компенсации были удовлетворены.
1
1
8
2
2
Комментарии (9)