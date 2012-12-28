Михаил Щербаков: «За первую уборку Липецка от снега поставил бы дорожникам тройку с плюсом»
«Как такое свинство могли допустить?!»: рядом с урочищем «Сурки» насыпали гигантскую свалку
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Влюблённые в своё дело: награждены лучшие в области работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
35-летняя липчанка села на два года и два месяца после подделки документа для иностранца
Общество
44
8 минут назад
Липецкая вечЁрка: убийство из ревности, первый снег и назначения в правительстве
Сегодня, 18 ноября, арестовали подозреваемого в убийстве 25-летнего парня, город завалило снегом, и в региональном правительстве приняли сразу два кадровых решения.
Сегодня Советский суд арестовал на время следствия подозревамого в поножовщине 21-летнего Сергея Золотухина. На аресте настаивал не только следователь, но и отец погибшего молодого мужчины.
Известно, что Золотухин написал явку с повинной. В суде против ареста он не возражал.
Минувшей ночью Липецк засыпало снегом. Это сразу стало испытанием для коммунальных служб. Мэр Михаил Щербаков оценил их работу на твердую тройку.
К вечеру почти вся снежная красота растаяла, но GOROD48 успел её зафиксировать — снежный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Комментаторы GOROD48 были более суровы к качеству работы коммунальщиков, нежели мэр.
«Как всегда снег выпал, а чистить не кому, в 7.45 дороги в городе не чистятся, нулевая работа мэрии», — написал Дмитрий.
«Как они умудрились чистить город с ночи, если он пошел только в 5-30, улица Ковалева как каток, Сокольский мост тоже», — возмутился Сокол.
«С Новолипецка до Сокола проехал, ни одной чистящей машины не увидел, так же как и результатов их работы, если бы они проезжали. Зато парковки платные понатыкали по всему городу. На что интересно идут «состригаемые» ни за что с людей деньги», — заметил Ммда.
«Зима пришла нежданно-негаданно!», — съязвил ё.
«В Липецке 886 улиц, это не считая переулков и проспектов, 886:22= 1 машина на 40 улиц. Мощно», — посчитал Атеист.
«Люди, хватит ерунду писать. Сегодня утром видел, как чистят снег за остановкой рынок 9 мкр. Устроили истерику из ничего. Я бы вообще сегодня не давал команды чистить снег, что зря технику гонять. Снег уже почти растаял», — встал на защиту коммунальщиков Animal planet.
«Новые трамвайные остановки просто супер — поливает со всех сторон», — пожаловался Кто-то.
«Дворы-то вообще не чищенные! А деньги с жильцов УК собирают регулярно!», — добавил В этом городе.
Сегодня губернатор Игорь Артамонов назначил министром молодежной политики 27-летнего Арсения Болдырева.
Он сменил на этом посту Светлану Карелину, известную липчанам лишь тем, что за восемь лет она была в двух декретах.
У Арсения Болдырева два высших образования, до назначения он возглавлял АНО «Область будущего» Он самый молодой министр в правительстве Липецкой области.
«Министр, пройдись вечерком по улицам и увидишь чем молодëжь занимается», — посоветовал Гость.
«Юный, красивый, интересный, с опытом! Успехов на новой должности. Надеюсь, что Липецкая молодежь станет лучшей в стране», — пожелал Андрей.
«Пусть добъëтся запрета электронных сигарет в регионе, вот тогда — да, это забота о молодёжи», — предложил еще один Гость.
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил экс-замминистра культуры 43-летний Артур Мамедов.
«Достойная кандидатура! Одобряю! Артур, желаю вам успехов в труде!» — пожелал Липчанин.
Посмотрели на зиму и хватит. Завтра в Липецке резко потеплеет: температура воздуха, составит от +6 до +8.
И обратите внимание, с 18 по 29 ноября перекрывается перекрёсток улиц Качалова и Нестерова. Энергетики будут менять трубопровод. Потребителей обещают не отключать.
0
0
0
0
0
Комментарии