В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
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В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Происшествия
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сегодня, 08:20
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Липчанина будут судить за порнографию
32-летний мужчина весьма экстравагантно знакомился с девушками.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина в Сети находил аккаунты девушек от 16 до 30 лет, предлагал знакомство и в доказательство своей мужской мощи присылал свои собственные фотографии интимного свойства. В итоге немало липчанок получили от 32-летнего ловеласа непристойные «письма счастья».
Свои фотографии он хранил на специальном компакт диске, а рассылку осуществлял с телефона – всё это изъято в ходе следствия.
Обвинительное заключения утверждено прокуратурой и направлено в Октябрьский суд для принятия решения по существу.
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