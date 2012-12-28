32-летний мужчина весьма экстравагантно знакомился с девушками.

Жителю Липецка грозит до 6 лет лишения свободы за распространение порнографии в Интернете.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина в Сети находил аккаунты девушек от 16 до 30 лет, предлагал знакомство и в доказательство своей мужской мощи присылал свои собственные фотографии интимного свойства. В итоге немало липчанок получили от 32-летнего ловеласа непристойные «письма счастья».Свои фотографии он хранил на специальном компакт диске, а рассылку осуществлял с телефона – всё это изъято в ходе следствия.Обвинительное заключения утверждено прокуратурой и направлено в Октябрьский суд для принятия решения по существу.