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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: кого завлекают рехабы, бюджет выживания, и реорганизация медицины
Сегодня, 20 ноября, улицы Липецка заполонили объявления о помощи, попавшим в трудную ситуацию, мэрия внесла в горсовет на рассмотрение тощий бюджет на 2027 год, и медицинские учреждения объединяют.
Тут две пробемы. Во-первых, портится городское имущество, на которое клеят объяления, во-вторых, помощь людям попавшим в трудную жизненную ситуацию, сомнительна.
Урон от незаконной расклейки объявлений, кстати, сегодня обсудили в горсовете. Предложили огородить имущество сеткой-рабицей и нещадно штрафовать.
Станислав Качарин уже не первый год борется с расклейщиками объявлений, предлагающих именно помощь людям. Он считает, что такие реабилитационные центры фактически получают бесплатную рабочую силу.
— К ним попадают слабохарактерные: наркоманы и алкоголики. Они не будут обращаться в полицию, их очень тяжело найти, — считает Станислав Качарин.
Действительно, не в полиции, ни в региональном следкоме нет обращений о том, что кого-то насильно удерживают в подобных центрах.
«Закройте уже этот подпольный бизнес помощи людям, на котором владельцы бизнеса в год получают миллионы рублей, без шуток», — предложил Эксперт.
«Полиция не получала заявлений. Этим все сказано, люди никого не интересуют, даже если они неблагополучные, они — люди. Выходит, что государству их судьба безразлична, вот чтоб только столбы были чистыми от бумаги, это задача поважнее», — возмутился Житель.
«Поражает равнодушие властей на всё творящееся вокруг!» — резюмировал СССР.
Мэрия внесла на рассмотрение в горсовет бюджет Липецка на 2027 года.
По доходам он на 835 миллионов рублей меньше первоначально свёрстанного городского бюджета этого года, по расходам — на миллиард (в течение года параметры бюджета меняются).
Председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова сообщила, что город ждёт от федерального центра ещё миллиард рублей.
Дефицит бюджета в следующем году прогнозируют всего 200 миллионов (в текущем в шесть раз выше). Радоваться тут особо не чему. Это распорядение правительства, сократить траты. И они существнено сокращены.
Мэрия Липецка уже урезала расходы на содержание дорог, ремонты, озеленение, благоустройство общественных пространств, ремонты зданий и приобретение нового оборудования.
В администрации даже разработали стресс-сценарий. Если дело дойдет до него, то срежут даже 2,5 миллиона рублей, запланированных как субсидия на установку шлагбаумов во дворах. Даже сейчас этого минимума хватит только на 10 дворов!
Как-то некрасиво получается. Мэрия решила заработать на платных парковках, а жителям соседних с парковочным пространством домов, фактически предлагают решать проблему заполонивших дворы автомобилей за свои деньги!
«Значит, город так и останется в убогом, обшарпанном и раскопанном состоянии при регулярной оплате его содержания?» — сделал вывод ё.
Бюджет Липецкой области тоже не пухнет от доходов.
Денег уже не хватает на насущные вещи. Например, подземный переход у Центрального рынка, ему уже 26 лет, требует капитального ремонта. На эти цели необходимо аж 88 миллионов рублей. Таких денег нет. Никто даже не знает, в каком состоянии находится подземный переход — помните об этом, когда по нему пойдете.
К тому же за четверть века так и не смогли решить юридическую коллизию — кому все-таки принадлежит подземка?
«Жалко Артурчик умер, он бы присматривал за переходом», — написал Атеист.
В регионе продолжают укрупнять медицинские центры. К 1 апреля 2027 года планирутеся липецкую городскую детскую стоматологическую поликлинику, первую и вторую липецкие стоматологические поликлиники и елецкую стоматологическую поликлинику присоединить к областной стоматологической поликлинике.
К областной инфекционной больнице присоединится областной центр инфекционных болезней.
А Елецкая городская больница им. Н. А. Семашко сольется с елецкой детской больницей.
В регионашльном минздраве уверяют, что пациентам хуже не будет. Сократят только избыточный администратвиный персонал.
Комментаторы GOROD48 этим заверениям не верят.
«Видел я эту вашу реорганизацию! Теперь в поликлинике на Ленина, которую объединили со Шкатова сидят по два терапевта в одном кабинете. И главное, одновременно принимают пациентов», — заявил Коля Шкатовский.
«Завершиться объединения должны к 1 апреля 2027 года. Говорящая дата», — заметил Доктор Пилюлькин.
«Кашпировский по телевизору лечил, аккамулятор зарядил, до сих пор работает!» — съязвил Дед.
Завтра днем ожидаются небольшие дожди, так что выходя из дома не забудьте взять зонт. Температура, по прогнозам синоптиков, составит от +5 до +7 градусов.
По народным приметам, сегодня, 20 ноября, Федотов день, если до сих пор остались листья на деревьях — зима будет мягкой и недолгой.
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