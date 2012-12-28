Липецкая вечЁрка: кого завлекают рехабы, бюджет выживания, и реорганизация медицины

Сегодня, 20 ноября, улицы Липецка заполонили объявления о помощи, попавшим в трудную ситуацию, мэрия внесла в горсовет на рассмотрение тощий бюджет на 2027 год, и медицинские учреждения объединяют.