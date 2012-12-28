В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 23-летняя местная жительница. Девушка потеряла 747 тысяч рублей, взятых в кредит, после общения с телефонными аферистами, действовавшими по многоступенчатой схеме.

В полицию жительница Липецка обратилась 13 ноября. По её словам, звонки от неизвестных начались ещё 9 ноября. Сначала звонившие представились сотрудниками Федеральной налоговой службы и под предлогом завершения срока действия СНИЛС убедили девушку назвать код из СМС-сообщения. Вскоре после этого ей пришло уведомление о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги».Затем последовал ещё один звонок — на этот раз звонивший назвался работником Центробанка. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить сбережения девушки, и предложил «спасти» деньги, срочно переведя их на «безопасные счета». Девушка перевела аферистам 747 тысяч рублей, которые взяла в кредит.Поняв, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Липецку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».