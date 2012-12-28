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Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
Происшествия
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сегодня, 10:15
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Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 23-летняя местная жительница. Девушка потеряла 747 тысяч рублей, взятых в кредит, после общения с телефонными аферистами, действовавшими по многоступенчатой схеме.
Затем последовал ещё один звонок — на этот раз звонивший назвался работником Центробанка. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить сбережения девушки, и предложил «спасти» деньги, срочно переведя их на «безопасные счета». Девушка перевела аферистам 747 тысяч рублей, которые взяла в кредит.
Поняв, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Липецку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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