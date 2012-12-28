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Общество
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18 минут назад
В областной бюджет-2027 заложены деньги на ремонт 14 школ и семи детских садов
На социальные статьи отведены почти 70% бюджета.
— В условиях сохраняющихся экономических вызовов мы исходили из необходимости обеспечить исполнение всех принятых обязательств и одновременно сохранить возможности для дальнейшего развития области, — заявила, представляя собравшимся бюджет, министр финансов Светлана Володина.
По доходам областной бюджет на 2027 год составит 92 млрд 128 млн руб., по расходам — 100 млрд 907 млн руб., с дефицитом — 8 млрд 778 млн. Покрывать дефицит правительство предлагает за счёт банковских и бюджетных заимствований. В прошлом году также планировалось покрывать дефицит за счёт коммерческих заимствований, но этого удалось избежать. Спикер областного Совета Владимир Сериков выразил надежду, что и в следующем году не придётся брать займы.
Такие параметры доходной части бюджета ниже, чем в 2026 и 2025 годах. Тогда доходы составляли 103,5 млрд и 103,8 млрд рублей.
Традиционно больше всего средств — 69,6% — предложено направить на социальную сферу.
На социальную политику будет направлено 29,8 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей — на различные меры соцподдержки. 27,1 млрд рублей — на развитие образования. На эти деньги, в том числе по региональному проекту «Всё лучшее — детям», капитально отремонтируют 14 школ Липецка, Ельца, Усмани и села Тербуны. По региональному проекту «Поддержка семьи» запланирован капитальный ремонт семи детских садов.
На исполнение раздела «Национальная экономика» из бюджета выделяются 17,2 млрд рублей (17%). Из этой суммы почти 10,8 млрд рублей получит дорожный фонд, 1,7 млрд рублей направляются на развитие транспорта.
На здравоохранение в 2027 году выделяется 10,4 млрд рублей. Более 853 млн рублей правительство собирается потратить на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также развитие первичной медико-санитарной помощи. В ближайшие три года запланировано строительство нового корпуса Елецкой больницы имени Семашко.
На жилищно-коммунальное хозяйство выделено 2,9 млрд рублей. В основном эти средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах.
1,6 млрд рублей запланировано на развитие физкультуры и спорта. Практически все эти деньги потратят на обеспечение работы спортшкол олимпийского резерва и Центра спортивной подготовки, а также на поддержку детско-юношеского спорта.
На культуру и кинематографию зарезервировали 1,3 млрд рублей. Из этих денег более 30 млн рублей направят на создание детских культурно-просветительских центров и модернизацию учреждений культуры по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Поддержка местных бюджетов в 2027 году составит около 26 млрд рублей. Также прогнозируется дополнительный норматив от НДФЛ в размере 7 млрд рублей.
— Параметры доходной части бюджета реальны к исполнению при условии достижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития. С учётом снижения налога на прибыль прогнозы поступления НДФЛ мы считаем достаточно оптимистичными. Администрированию надо взять эти доходы под особый контроль. Риском для реализации такого сценария является более длительный, чем ожидается, период довольно жёстких денежно-кредитных условий, волатильность конъюнктуры на рынке металлургической продукции и удобрений, сокращение спроса на товары российского экспорта, а также возможное изменение цен на нефть, — оценила бюджет председатель Счётной палаты Липецкой области Лариса Хожайнова.
У всех участников публичных слушаний было право задать свои вопросы составителю бюджета.
Депутата Ларису Ксенофонтову волновало сокращение программы соцконтрактов.
В 2026 году финансирование программы составляло порядка 300 млн рублей. Соцконтракты заключили около 400 человек. В следующем году пока предусмотрено чуть более 200 миллионов. Светлана Володина пообещала вернуться к вопросу финансирования соцконтрактов, если будет много заявок.
Депутат Марина Раздобарина спросила о финансировании охраны школ. Не придётся ли возвращаться к практике сбора денег с родителей?
— По областным образовательным учреждениям ежегодно у нас предусмотрено около 380 миллионов рублей. Кроме того, для финансовой поддержки органов местного самоуправления на антитеррористическую защищённость мы предусмотрели 100 миллионов рублей. Исходя из возможностей бюджета, будем возвращаться к этому вопросу. Пока это те цифры, которые я назвала, — ответила Светлана Володина.
Екатерина Хрусталева спросила: будут индексировать зарплаты бюджетникам?
Светлана Володина пояснила, что для сотрудников с зарплатой ниже МРОТ предусмотрено её увеличение до прожиточного минимума. В следующем году минимальная зарплата составит 28 935 рублей. На эти цели зарезервировано более 300 миллионов рублей. Так называемым «указным» категориям бюджетников планируется, как и в прошлые годы, индексировать оклады.
Большинством голосов участники публичных слушаний одобрили трёхлетний бюджет.
— Сегодня была большая явка, много выступлений. Все предложения о том, каким образом скорректировать бюджет, наполнить доходные и перераспределить его расходные части, будут переданы в правительство Липецкой области и губернатору, чтобы они нашли отражение в главном финансовом документе региона, — заверил спикер облсовета Владимир Сериков.
Стоит отметить, что доходы бюджета-2027 могут увеличиться. 19 ноября в Государственной Думе состоится второе чтение бюджета России, после которого регион может получить дополнительные средства. Например, бюджет 2025 года увеличился на 17 млрд рублей.
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