27 ноября липчане придут уже в гипермаркет «Лента». До этого магазин будет закрыт 5 дней.

Ребрендинг гипермаркетов «Окей», связанный с продажей бизнеса в России прежними владельцами, в Липецке подходит к концу. «Группа Лента» завершает переоборудование магазина в ТРЦ «Европа», где «Окей» располагался в течение 16 лет.Как сообщает пресс-служба «Группы Лента», 22 ноября гипермаркет закроется на пять дней, а 27 ноября откроется уже в новом качестве — под вывеской «Ленты».