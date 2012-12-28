Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
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Общество
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сегодня, 15:11
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«Окей» в «Европе» закрывается окончательно
27 ноября липчане придут уже в гипермаркет «Лента». До этого магазин будет закрыт 5 дней.
Как сообщает пресс-служба «Группы Лента», 22 ноября гипермаркет закроется на пять дней, а 27 ноября откроется уже в новом качестве — под вывеской «Ленты».
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