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Происшествия
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56 минут назад
Долгоруковец с топором решил помешать задержать брата-дезертира
После словесных угроз он нанес военнослужащему удар обухом топора в живот. Мужчину за это оштрафовали на 150 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года пьяный долгоруковец попытался у себя дома помешать военнослужащему, уполномоченному проводить розыск дезертиров, задержать его брата, самовольно покинувшего расположение воинской части.
Мужчина взял в руки топор и начал им размахивать, требуя, чтобы военнослужащий покинул его дом. А после словесных угроз даже нанес военнослужащему один удар обухом топора в живот.
Свою вину мужчина признал частично, в содеянном раскаялся.
Напомним, ранее 63-летний житель Чаплыгинского района Алексея Зайцева получил 20 лет заключения за убийство военного полицейского. Он оказался в похожей ситуации: 19 марта наряд военной полиции приехал к дому Алексея Зайцева в деревне Щербинино, чтобы задержать его 35-летнего сына Алексея, самовольно покинувшего воинскую часть. Зайцев-старший выстрелил в спину одного из полицейских из охотничьего ружья. От полученного ранения 40-летний Борис Хавлин скончался на месте.
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