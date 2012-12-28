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Общество
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сегодня, 11:29
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Машины буксуют, дети радуются — Липецк встретил первый снегопад
Правда, к вечеру снег может растаять.
По прогнозу синоптиков, к вечеру снег может смыть дождь. Пока этого не случилось, мы зафиксировали заснеженный Липецк в фоторепортаже.
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