Правда, к вечеру снег может растаять.

Утро в Липецке выдалось снежным. Каша на проезжей части и летняя резина привели к тому, что на некоторых спусках и подъёмах машины буксовали. Но в центре города снег расчищали техника и дворники.По прогнозу синоптиков, к вечеру снег может смыть дождь. Пока этого не случилось, мы зафиксировали заснеженный Липецк в фоторепортаже.