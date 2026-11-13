Автобус на износ: откровенный разговор с главным перевозчиком Липецка

Гендиректор АО «Липецкпассажиртранс» Александр Конаныхин рассказал GOROD48 о главной причине аварий и о том, почему городу нужны выделенные полосы для общественного транспорта.

На еженедельных оперативных совещаниях в мэрии департамент транспорта констатирует высокую аварийность с участием автобусов. За этими сводками — сложный клубок проблем. О них — наш разговор с руководителем крупнейшего муниципального перевозчика, генеральным директором АО «Липецкпассажиртранс» Александром Конаныхиным.— Для меня главной причиной аварий является интенсивность движения в Липецке. Существующая дорожная сеть не предназначена под существующее количество транспорта, при этом число машин растёт. Это наши реалии, от которых никуда не уйти: транспорту становится тесно на дорогах.Наши автобусы большеразмерные, 12-метровые машины с заносом до метра. И, к сожалению, не все водители предоставляют им преимущество в движении. Из-за этого, по нашим подсчётам, на долю касательных столкновений приходится до 95% аварий. К счастью, такие аварии, как правило, обходятся без пострадавших.— Нам без выделенных полос не обойтись. Из-за их отсутствия в утренних и вечерних заторах битком набитые пассажирами автобусы стоят вместе с другими участниками дорожного движения. А если на дороге ещё и какая-то раскопка, то вообще беда. Этим летом из-за заторов по вине раскопки у Петровского моста наши пассажиры опаздывали на работу. У нас же автобусы вместимостью 100+ пассажиров. При этом не ошибусь, если скажу, что 90–95% обращений пассажиров по задержкам в расписании автобусов связаны с загруженностью городских магистралей. Давайте не будем трогать Москву, а возьмём соседний Воронеж. Мы общались с коллегами, и они сказали, что как только в Воронеже появились выделенные полосы, общественный транспорт стал работать совершенно по-другому.— Именно так. А для этого нужен порядок на дорогах. Пассажирам важно, чтобы автобусы шли по утверждённому графику.— Да. У нас работают 337 профессиональных водителей, и нам не хватает ещё около 60. Мы делаем всё, чтобы привлечь к работе не только профессиональных водителей, но и молодёжь. На базе нашего предприятия работает обучающий класс, где мы переподготавливаем водителей на нужную категорию. Мы сотрудничаем с многопрофильными лицеями, ездим к ребятам, рассказываем о своём предприятии, о его важности для жизни города. К сожалению, пока можно говорить о потере престижа профессии водителя общественного транспорта. Поэтому находим разные варианты решения кадровых проблем: повышаем зарплату до средней по рынку, привлекаем водителей за счёт соцпакета, льготного трудового стажа для выхода на пенсию, бесплатной доставки до работы и с работы. Принимаем на работу и женщин — их уже 10% в нашем штате. К нам, кстати, пришло много бывших водителей троллейбусов.— Во всех современных автобусах используются композитные материалы. Поэтому любая серьёзная авария приводит к значительным повреждениям. Вот недавно грузовой автомобиль выехал задним ходом на проезжую часть — это как раз тот случай, который вы упомянули. И нашему автобусу просто некуда было деваться. Служебное расследование признало действия нашего водителя профессиональными, иные могли привести к более серьёзным последствиям.Все наши автобусы оснащены внешним и внутренним видеонаблюдением, что позволяет объективно оценить каждый случай ДТП. Мы каждый дорожный инцидент разбираем с просмотром записей видеокамер. Видим всю обстановку, понимаем, была ли возможность у водителя уйти от столкновения, применив экстренное торможение. Время же восстановления автобуса зависит от каждого конкретного случая. У нас есть комплект запасных частей и материалов для быстрого ремонта техники, умелые жестянщики и слесари. Наш кузовной цех работает с семи утра до семи вечера ежедневно. Да, мастера люди в годах, но свою работу они знают отлично.— Да, «Липецкпассажиртранс» столкнулся с проблемами эксплуатации и ремонта новой отечественной техники. Вот месяц назад мы поставили в ремонт автобус, в котором протекала крыша. Когда сняли обшивку, увидели сквозную коррозию! А это была машина 2018 года выпуска. Ей всего восемь лет! А средний срок эксплуатации городского автобуса по всем нормативам — 10 лет. И таких машин, которые нужно списать до завершения гарантии, у нас немало. Нам всякий раз приходится взвешивать целесообразность восстановления таких машин. Мы не рассматриваем для себя такую роскошь, как покупку новых двигателей или коробок передач. Это очень дорого.На новых автобусах российской сборки стоят китайские коробки. Не все они надёжные, к сожалению. Бывали такие случаи, что сразу целая партия автобусов останавливалась из-за проблем с ними. Мы вначале пытались судиться с производителями, которые не хотели менять их по гарантии, а потом научились восстанавливать коробки сами. Наши умельцы разобрали их до винтика, вникали в детали, и сейчас мы их ремонтируем исключительно собственными силами.Городской автобус, кстати, гораздо более нагружен, чем, допустим, автобус дальнего следования, потому что буквально ежеминутно работает в режиме «газ-тормоз» — на остановках, светофорах, в заторах. От этого он находится в постоянном режиме вибрации. Автобус городского исполнения даже пустым весит 12 тонн, а с сотней пассажиров — все 20. Он за один круг по городу делает такое количество торможений, которого нет у автобуса рейса «Липецк — Москва». Поэтому мы вынуждены быть максимально заточенными на обеспечение безопасности наших пассажиров.— Из новых — да, не прослужил. Но мы бережно относимся к технике. У нас на ходу есть и старые «ЛиАЗы», купленные ещё при мэре Гулевском и губернаторе Королёве. Помните, такие зелёно-жёлтые? Так вот, мы их используем не на маршрутах, а ночью для логистики, сбора водителей, которые уже ранним утром должны быть на работе, чтобы пройти медицинский осмотр, принять машину, заправить. Мы максимально эффективно используем весь подвижной состав нашего предприятия. Являясь самым крупным перевозчиком в Центральном Черноземье, ежедневно выпускаем на линию 143 автобуса большого класса, 14 «ПАЗиков» для перевозки школьников. Плюс несём большую социальную нагрузку для выполнения особых задач.— Да. Последние новые машины мы получили в январе 2023-го. Для бесперебойной работы пассажирского транспорта, снижения затрат на ремонт, повышения безопасности, роста эффективности работы, качества обслуживания пассажиров в том числе и маломобильных, нам необходимо ежегодное обновление автобусного парка.