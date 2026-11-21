Несколько аварийных деревьев власти обещали снести несколько лет, но ветер опередил.

Сегодня во дворе многоквартирного дома на улице Ладыгина произошло падение крупного дерева, которое повредило припаркованный автомобиль и балконы жилых квартир. По счастливой случайности обошлось без пострадавших: в момент происшествия шёл дождь, и люди находились в помещениях. Упавшее дерево перекрыло проходную зону, которой ежедневно пользуются жильцы дома.Как сообщают жители, проблема с аварийными зелёными насаждениями на территории двора известна давно. Переписка по вопросу опила и сноса опасных деревьев велась с администрацией города Липецка, в том числе с Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства, начиная с 2024 года. Однако, по словам заявителей, в ответ поступали лишь формальные отписки, а фактических работ проведено не было.Жители отмечают, что в 2025 году им поступала информация о выделении средств и планах по удалению опасных деревьев. Однако, несмотря на приближение 2027 года, ситуация не изменилась. На территории двора остаются несколько аварийных деревьев, одно из которых нависает над крышей дома, что, по мнению жильцов, создаёт угрозу обрушения конструкций и представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.Во дворе дома №2 по улице Зегеля также рухнуло дерево, которое собирались снести, даже пометили краской, но это за коммунальщиков сделал на днях ветер.Кстати. Сегодня спасатели предупреждали о порывах ветра до 15 м/c.