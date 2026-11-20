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Общество
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49 минут назад
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«Обшить столбы сеткой-рабицей» и «нещадно штрафовать»
В Липецком горсовете обсуждали борьбу с вандализмом на улицах города.
Как бороться с этой заразой? Мэрия перепробовала разные варианты, но все они оказались нерабочими, даже автодозвон по телефонам, указанным в объявлениях. Поэтому на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, на котором и. о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Инна Попова рассказывала о содержании остановок, депутат Игорь Подзоров предложил новые варианты борьбы с вандалами. Он сослался на иногородний опыт: в Воронеже опоры освещения оборачивают сеткой-рабицей, а на оборудованных камерами наблюдения остановках во Владимире размещены предупреждения об ответственности за расклейку объявлений (в 2024 году Подзоров, воодушевленный чистотой Витебска, попросил мэрию обратиться за белорусским опытом благоустройства).
— Я не раз видел этих расклейщиков на тонированных машинах. Они спокойно клеят объявления типа «Строительная бригада выполнит работы...» с номерами телефонов на них. Вы что, не можете их найти? Давайте уже бороться с этим, а то живем как на базарной площади!
Инна Попова лишь промолчала в ответ.
Между тем муниципалитет ежегодно тратится на приведение в порядок тех же остановок. В этом году на их содержание и ремонт выделено 3,2 млн рублей. С начала года силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» отмыты и очищены от объявлений более 600 остановок. Какие-то павильоны покрашены, иначе с них не убрать тэги и граффити, в 18-ти из них восстановлены поломанные лавочки, в 53-х заменены стеклоблоки.
Депутаты спросили, привлекают ли хулиганов к ответственности за порчу муниципального имущества? Им ответили — в единичных случаях, хотя по каждому такому факту мэрия пишет заявления в полицию.
на новых трамвайных остановках кто, если не МУП «Горэлектротранс», криво наклеил график движения трамваев?
Что же делать? Ответ: оборудовать все остановки камерами наблюдения. Но и они, как показали случаи порчи городского имущества в подземном переходе на улице 9 Мая, не всегда отпугивают вандалов.
Председатель депутатской комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв попросил руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Кирилла Коптева подумать над применением иных средства, которыми работники предприятия очищают стекла остановок. В качестве негативного примера Понаморев привел антивандальное покрытие остановки «Дом правосудия», которое должно было препятствовать наклеиванию на стекла объявлений. После его нанесения стекла почему-то стали матовыми. Более того, покрытие не помешало и дальше клеить объявления. Депутат предложил опробовать щадящие способы защиты остекления остановок.
67 остановок в Липецке совмещены с торговыми объектами. По условиям договора с мэрией коммерсанты обязаны содержать их в чистоте за свой счет. Кстати, предприниматели вложились в обновление уже 49 таких остановок, дизайн остальных находится в стадии разработки и утверждения департаментом градостроительства и архитектуры мэрии.
P.S. C 29 ноября вступают в силу изменения в КоАП Липецкой области. Штрафы за расклейку объявлений для физлиц вырастут вдвое.
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