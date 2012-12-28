Завершено расследование гибели 36-летнего рабочего асфальтобетонного завода: мужчину зажало в мешалке
Ехал на годовщину свадьбы с трёхлитровой банкой пива: водитель трижды за полгода попался пьяным
Липчанка трижды меняла матрас, но он снова проседал: у магазина удалось отсудить больше 110 тысяч
85-летний пенсионер отдал за спасение дочери полмиллиона рублей: курьера нашли и обязали вернуть деньги
Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
Общество
330
41 минуту назад
3
Часть домов в Липецке останется без горячей воды и отопления из-за ремонта теплосети
Сегодня в Липецке временно ограничат подачу горячей воды и отопления в связи с проведением работ на тепловой сети.
0
0
0
0
0
Комментарии (3)