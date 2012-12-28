В ближайшие два-четыре часа в Липецкой области ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону, призывая жителей соблюдать меры безопасности.

Спасатели рекомендуют при сильных порывах оставаться в помещении, а на улице или в автомобиле — проявлять осторожность. Дома следует плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а с балконов и лоджий убрать незакреплённые предметы, которые может сдуть ветром. Держаться лучше подальше от окон.На улице специалисты советуют по возможности не выходить из зданий и не отпускать гулять детей. Следует избегать лёгких построек, рекламных щитов, вывесок, недостроенных зданий и линий электропередач. Не стоит укрываться под деревьями и у стен домов, с крыш которых может сорвать шифер или элементы отделки, — переждать непогоду безопаснее в подземных переходах или подъездах капитальных зданий. Также нужно обходить оборванные провода линий электропередач и не приближайться к ним.Водителям, которых ветер застал в пути, рекомендуется снизить скорость и остановиться в безопасном месте — вдали от высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.