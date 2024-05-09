Рассказываем, что нас ждут в наступивший уикенд.

Видео снял Аркадий Свиридов.





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Суббота, 21 ноября, будет относительно тёплой – от +5 до +7 градусов, но дождливой. В воскресенье, 22 ноября. Похолодает – от +1 до +3 градусов, но дождик прекратится.













21 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:









В частном секторе суббота без удобств ждёт жителей улиц Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Одесской, Станционной.













– пр-т Победы, 116, 118, 120, 128.









21 ноября в 17:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) состоится одна из трёх программ «Приглашает маэстро», на этот раз – «Бетховен и Прокофьев» (12+).









22 ноября в 12:00 юных зрителей приглашают в «Унион» на музыкальный спектакль-сказку «Комара женить мы будем» (6+).









21 ноября в 17:00 в музее «Городская управа» будут… петь и играть на музыкальных инструментах в программе «Популярная классика» (16+).









Хиты переломного периода, незабываемый дух свободы, книжные развалы с изданиями тех времён, игротека с настольными играми и стратегиями. Кассетный магнитофон, денди и море ностальгии. Квиз «Назад в 90-е» прилагается.









Заставка компьютерной игры "Братки"





21 ноября в 12:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) начнёт работу «IT-Остров» (12+).













21 ноября





11:00 - «Пётр I и Липецкий край» (6+)

17:00 - «Мы наш, мы новый мир построим» (6+)













10:00 - «Небо начинается с земли» (6+)

Реальная история слепоглухой девочки Элен, которая с рождения оказалась заперта в мире без звуков и красок. И рядом с ней — Учитель. Анни Салливан. Та, кто не пожалела, а поверила. Та, кто каждый день совершала маленький подвиг, чтобы однажды Элен сказала своё первое слово.









21 ноября в 11:00 и в 13:00 «Машенька и Медведь». В. Швембергер (0+).









Рубрику выходного дня привычно начинаем с хорошей музыки в исполнении талантливого скрипача, лауреата российских и международных конкурсов Дмитрия Иващенко. Недавно в детском культурном центре «Жар-птица» при ОЦКНТ он исполнил композицию «Still Loving You» группы «Scorpions».А ещё выходные обещают быть ветреными: в субботу воздушные потоки будут разгоняться до 17 метров в секунду, в воскресенье – до 12 метров в секунду.- ул. 15 м-н, 1/2, 1/3,1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;- ул. Водопьянова, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70;- ул. Гагарина, 67/1, 73/2, 73/3, 75/2, 79/2;- ул. Достоевского, 71, 74;- ул. Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16/1, 20/2;- ул. Папина, 6, 6а;- ул. Студенческий Городок, 10, 12, 12а, 11, 11а, 13, 14;- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.22 ноября с 10:00 до конца ремонта не упадёт ни капли воды из кранов:- ул. им. Н. К. Крупской, 7, 16;- ул. Островского, 13, 15;- ул. Парковая, 2, 4, 6, 7, 8 ,9, 10, 13;- ул. Суворова, 1;- пр-т Мира, 22.В частном секторе проведут выходной без комфорта жители улиц Волжской, Леваневского, Лермонтова, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной.29 ноября с 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. им. Баумана, 299б, 299г, 299;– пр-т им. 60-летия СССР, 3, 5, 7, 9а;Директор Липецкой государственной филармонии и главный дирижер симфонического оркестра Михаил Мясников сначала в течение 40 минут поговорит о музыке и судьбах немецкого и российского композиторов. А в 18:00 начнётся концерт, на котором прозвучат бетховенская симфония №3 «Героическая» и сюита из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».В основе постановки – русские народные песни, а также режиссёрский ход – дети играют взрослых, а взрослые берут на себя роли детей. В спектакле задействованы 25 ребятишек от 8 до 14 лет, воспитанники Детской музыкальной студии «Юность». Художественный руководитель этой студии Ольга Чертовских сыграет муху, а Сергей Колесник – комара. А ещё будет … целый хор мошек.Солисты Липецкой филармонии Игорь Пронин, Галина Овсянникова и другие, а также Ольга Пронина на фортепиано исполнят произведения Ж. Бизе, В. А. Моцарта, И. Кальмана, Д. Пуччини, П. Чайковского, М. Глинки, С. Рахманинова. Ведущая вечера – Анна Аникеева.21 ноября в 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/1) начнётся «АРТ-мосфера» под названием «Тополиный пух», которая будет посвящена 1990-м годамВход свободный.21 ноября в 12:00 и в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) организуют показы фильма «Побег из зоопарка». Германия, 2024. Комедия. Режиссёр Файт ХелмерОбезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями — пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном ей предстоит ответственная миссия: воссоединиться с семьями и помочь освободить из неволи всех животных в городе. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,6.Нелли Тальбах, Пьер Бессон, Хайке Макач.Разговор из первых уст, как устроены компьютерные профессии. Крутые книги про программирование, дизайн и нейросети. Не лекция, а живой разговор и пара мини-задач.21 ноября в 18:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) начнётся спектакль «Три плюс кот»Постановка Заслуженного артиста РФ Николая Чебыкина. Что случается, когда женщину воспринимают только как кухарку и поломойку? Что бывает, когда мужчину не ценят, а пытаются переделать под удобную версию? И можно ли не притащить ошибки прошлого брака в новые отношения, как старый чемодан без ручки?Липецкий государственный краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на экскурсии выходного дня.12:00 - «Старый город»16:00 - «Небо начинается с земли»12:00 - «Старый город»14:00 и 16:00 - «Между лесом и степью. От скифов до славян»21 ноября в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет спектакль «Сотворившая чудо»22 ноября в 18:00 театр покажет спектакль «Д-р» по пьесе Б. НушичаНуворишу господину Животье в жизни не хватает только одного – громкого титула, который открыл бы двери в высшее общество. Но… мужчина может приодеться и выйти из грязи, да только грязь и дурное воспитание не покинут его никогда. И под угрозой окажется план женитьбы сына на дочке премьер-министра.Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет два «вечных» спектакля.22 ноября в 11:00 и в 13:00 «Мойдодыр». К. Чуковский