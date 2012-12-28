В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Происшествия
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47 минут назад
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Полчища крыс пасутся на помойке в центре Липецка
Мусор, который длительное время не вывозится с контейнерной площадки между улицами Зегеля и Интернациональной стал местом обитания крысиного семейства. Может, даже, не одного.
«Мусор здесь валяется давно, никто не вывозит то, что за контейнерами. Крысы ходят пешком, прям семейством. Всем плевать на то, что происходит», — говорится в сообщении наших читателей.
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