Мусор, который длительное время не вывозится с контейнерной площадки между улицами Зегеля и Интернациональной стал местом обитания крысиного семейства. Может, даже, не одного.

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Жители домов улиц Интернациональной и Зегеля поделились видео с крысами, бегающими по помойке во дворе домов №2 по улице Зегеля и №10 по Интернациональной. По словам горожан, на участке напротив горвоенкомата длительное время не убирается мусор. Территория за контейнерной площадкой завалена отходами, и крысы снуют по мусору целыми семействами. Жители соседних домов опасаются распространения инфекций и указывают на то, что ситуация остаётся без внимания со стороны ответственных служб.«Мусор здесь валяется давно, никто не вывозит то, что за контейнерами. Крысы ходят пешком, прям семейством. Всем плевать на то, что происходит», — говорится в сообщении наших читателей.