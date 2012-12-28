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Происшествия
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сегодня, 12:43
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46-летний мужчина обвинил двух женщин в изнасиловании
Но его самого осудили за ложный донос.
Мужчина заявил в полицию, что две жительницы Задонска совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Однако полицейские выяснили, что никакого насилия не было.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, помимо штрафа в 120 тысяч рублей в пользу государства, мужчина заплатит 30 тысяч рублей одной из женщин в виде компенсации морального вреда.
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