Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ставшие платными обочины опустели — водители привыкают к новым правилам парковки в Липецке
Общество
Сегодня в Липецке: любовь и муки, ИИ нас обманул, самые высокооплачиваемые профессии в регионе
Общество
У подъезда на Московской нашли труп
Происшествия
46-летний мужчина обвинил двух женщин в изнасиловании
Происшествия
Чтобы получить более 1,4 миллиона рублей, 43-летняя женщина фиктивно устроилась дояркой
Происшествия
Сухая погода задерживается в Липецкой области
Погода в Липецке
Неделя завершается красным уровнем
Происшествия
Коллеги собрались вместе в отпуск, а потом одна передумала: дело дошло до суда
Общество
Соседей заставили очистить коридор через суд
Общество
Ночью выли сирены, но угроза ракет и БПЛА миновала
Происшествия
Читать все
Вода в подземный переход на площади Плеханова течёт из неизвестного источника
Общество
Автобус на износ: откровенный разговор с главным перевозчиком Липецка
Общество
Старая больница Липецка стала современной клиникой: в ней проводят более 5400 операций
Общество
В Липецке на улице Баумана горел частный дом
Происшествия
Погода подкачала: почта Деда Мороза заработает в липецких парках 1 декабря
Общество
Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд
Происшествия
Подросток попросил у знакомого телефон позвонить и забрал его себе
Происшествия
Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Происшествия
В техническом кружке НЛМК школьники получат профессию элекромонтёра
Общество
Девять человек пострадали за пятницу и выходные на дорогах области
Происшествия
Читать все
Происшествия
2157
сегодня, 12:43
8

46-летний мужчина обвинил двух женщин в изнасиловании

Но его самого осудили за ложный донос.

Задонский районный суд оштрафовал на 120 000 рублей ранее судимого 46-летнего местного жителя за заведомо ложный донос об изнасиловании.

Мужчина заявил в полицию, что две жительницы Задонска совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Однако полицейские выяснили, что никакого насилия не было.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, помимо штрафа в 120 тысяч рублей в пользу государства, мужчина заплатит 30 тысяч рублей одной из женщин в виде компенсации морального вреда.
ложный донос
0
0
0
0
25

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хатабыч
6 минут назад
Интересно, как же это они выяснили, что изнасилования не было.
Ответить
Доктор Петров
12 минут назад
А, следственный эксперимент проводили?
Ответить
Что
30 минут назад
За ХЛЮПИКИ бегают в задонске? Ни отбиться, ни женщинам помочь не смог))) зато в отдел дополз бедолага)))
Ответить
Соседка
сегодня, 15:15
Двое на одного?Как подло!))))))
Ответить
Весело
сегодня, 13:52
Живут в Задонске,позавидовать можно...
Ответить
Липчанин
сегодня, 13:49
Если бы женщины на него написали заявление , то им бы поверили ,а его посадили бы.
Ответить
Вот оно че
сегодня, 13:27
Михалыч
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 13:11
это легенда для жены
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить