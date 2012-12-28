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Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Происшествия
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сегодня, 14:10
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Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Как выяснила прокуратура, чиновница, подозреваемая в получении взятки от предпринимательницы, до недавних пор числилась в штате управления.
В управлении главного смотрителя Людмила Кулакова курировала исполнение муниципальных контрактов на отлов собак. В феврале, напомним, Следком возбудил в отношении Кулаковой уголовное дело о получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой. Предприниматель также стала фигурантом уголовного дела — о даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). По данным следствия, Фомина передала Кулаковой за подписание актов работ (выполненных в неполном объёме) iPhone 13 стоимостью 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей наличными.
Кулакова и Фомина у входа в собачий приют предпринимательницы
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