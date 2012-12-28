Температура опускается до привычных показателей.

В ближайшие двое суток погоду в Липецкой области будет тыловая часть североатлантического циклона, местами пройдут небольшие дожди. 24 ноября на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, 5-10 м/сек, днем юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от -1 до +4.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.