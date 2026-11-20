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Общество
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49 минут назад
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Техническое состояние подземного перехода у Центрального рынка — загадка для мэрии
Его ремонт обсчитали в 88 миллионов рублей, но таких средств в городском бюджете нет. Более того, переход частично приватизирован, но собственники торговых точек не хотят вкладываться в его содержание.
— Этот переход находится в моём избирательном округе. И меня волнует его техническое состояние. По нему ходят тысячи людей каждый день. Над их головами ездит транспорт. Кто контролирует его техническое состояние? — поинтересовался вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.
Переход у Центрального рынка — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. И формально этот переход — ничей. Он не числится в муниципальной собственности. Как так случилось, если заказчиком строительства перехода в 2000 году была мэрия, а индивидуальные предприниматели лишь выкупили внутренние торговые помещения у подрядчика, треста «Липецкстрой», построившего подземку? Сейчас лавочники если что и делают, то лишь периодически после предписаний от департамента развития территории закрашивают граффити на ставнях своих магазинчиков. На этом их вклад в содержание перехода заканчивается.
Член Совета старейшин при председателе горсовета Борис Бондарев сказал, что ранее мэрия пыталась забрать переход, в первую очередь — важнейший объект линейной пешеходной инфраструктуры и возможное укрытие на случай воздушных атак, в муниципальную собственность. Но этого сделать не получилось. Поэтому никто не знает, каково техническое состояние перехода, а за 26 лет эксплуатации, например, мог проржаветь металл железобетонных конструкций.
— Техническое состояние перехода никто не выяснял, — резюмировал Борис Бондарев.
В своё время председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова говорила, что мэрия не имеет права тратить на содержание перехода бюджетные средства. Но городская администрация всё находит возможность хоть как-то его поддерживать. В этом году, например, за счёт бюджета закрашены граффити на стенах из декоративного камня при входах в тоннель. В 2023 году МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистило дождеприёмники перехода от нескольких тонн грязи, а в 2024-м МБУ «Липецкгорсвет» поменяло разбитые светильники на новые.
Но это всё не решает главной проблемы. Переходу нужен капремонт. Его внешние стены разваливаются. Полы проваливаются. Разрушается покрытие у дождеприёмников. На всё про всё требуется 88 миллионов рублей. И, понятно, что города такие деньги выделить не может.
Напомним, что мэр Липецка Евгения Уваркина в 2019–2021 годах не раз пыталась убедить собственников торговых объектов объединиться и создать управляющую компанию, чтобы навести в переходе порядок. Но ипэшники, большинству из которых 60+, сочли все доводы мэра и городского управления потребрынка попыткой отжать у них бизнес. На этом поиски компромисса закончились. Уваркина, в свою очередь, так и не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделать из подземки то, для чего её изначально и строили — переход под дорогой.
Кстати, в переходе действуют нормы противопожарной безопасности. Значит, лавочников, которые загромождают проход своими товарами, можно штрафовать не только за нарушение правил торговли. Но почему-то переход до сих пор, несмотря на годами даваемые чиновниками обещания, не оборудован камерами наблюдения, которые могли бы фиксировать нарушения законов и действия вандалов.
подземные переходы Воронежа, которые Евгения Уваркина ставила в пример оккупировавшим переход у Центрального рынка липецким коммерсантам
— Без единого хозяина, который сможет вкладывать средства в обустройство перехода, инструментов для приведения его в порядок нет, — резюмировал первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморёв.
На той же комиссии горсовета вице-спикер Игорь Подзоров обратил внимание чиновников на другой подземный переход — на площади Металлургов. Его капитально отремонтировали в прошлом году. Но вот беда: во время дождей пешеходов на выходе из перехода обрызгивают грязью машины. Проблему можно решить, обустроив навес над выходом из подземки.
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