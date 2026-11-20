Его ремонт обсчитали в 88 миллионов рублей, но таких средств в городском бюджете нет. Более того, переход частично приватизирован, но собственники торговых точек не хотят вкладываться в его содержание.

На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета в очередной раз обсудили состояние самого популярного подземного перехода — на площади Победы у Центрального рынка.— Этот переход находится в моём избирательном округе. И меня волнует его техническое состояние. По нему ходят тысячи людей каждый день. Над их головами ездит транспорт. Кто контролирует его техническое состояние? — поинтересовался вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.Переход у Центрального рынка — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. И формально этот переход — ничей. Он не числится в муниципальной собственности. Как так случилось, если заказчиком строительства перехода в 2000 году была мэрия, а индивидуальные предприниматели лишь выкупили внутренние торговые помещения у подрядчика, треста «Липецкстрой», построившего подземку? Сейчас лавочники если что и делают, то лишь периодически после предписаний от департамента развития территории закрашивают граффити на ставнях своих магазинчиков. На этом их вклад в содержание перехода заканчивается.Член Совета старейшин при председателе горсовета Борис Бондарев сказал, что ранее мэрия пыталась забрать переход, в первую очередь — важнейший объект линейной пешеходной инфраструктуры и возможное укрытие на случай воздушных атак, в муниципальную собственность. Но этого сделать не получилось. Поэтому никто не знает, каково техническое состояние перехода, а за 26 лет эксплуатации, например, мог проржаветь металл железобетонных конструкций.— Техническое состояние перехода никто не выяснял, — резюмировал Борис Бондарев.В своё время председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова говорила, что мэрия не имеет права тратить на содержание перехода бюджетные средства. Но городская администрация всё находит возможность хоть как-то его поддерживать. В этом году, например, за счёт бюджета закрашены граффити на стенах из декоративного камня при входах в тоннель. В 2023 году МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистило дождеприёмники перехода от нескольких тонн грязи, а в 2024-м МБУ «Липецкгорсвет» поменяло разбитые светильники на новые.Но это всё не решает главной проблемы. Переходу нужен капремонт. Его внешние стены разваливаются. Полы проваливаются. Разрушается покрытие у дождеприёмников. На всё про всё требуется 88 миллионов рублей. И, понятно, что города такие деньги выделить не может.Напомним, что мэр Липецка Евгения Уваркина в 2019–2021 годах не раз пыталась убедить собственников торговых объектов объединиться и создать управляющую компанию, чтобы навести в переходе порядок. Но ипэшники, большинству из которых 60+, сочли все доводы мэра и городского управления потребрынка попыткой отжать у них бизнес. На этом поиски компромисса закончились. Уваркина, в свою очередь, так и не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделать из подземки то, для чего её изначально и строили — переход под дорогой.Кстати, в переходе действуют нормы противопожарной безопасности. Значит, лавочников, которые загромождают проход своими товарами, можно штрафовать не только за нарушение правил торговли. Но почему-то переход до сих пор, несмотря на годами даваемые чиновниками обещания, не оборудован камерами наблюдения, которые могли бы фиксировать нарушения законов и действия вандалов.— Без единого хозяина, который сможет вкладывать средства в обустройство перехода, инструментов для приведения его в порядок нет, — резюмировал первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморёв.На той же комиссии горсовета вице-спикер Игорь Подзоров обратил внимание чиновников на другой подземный переход — на площади Металлургов. Его капитально отремонтировали в прошлом году. Но вот беда: во время дождей пешеходов на выходе из перехода обрызгивают грязью машины. Проблему можно решить, обустроив навес над выходом из подземки.