Авария произошла вчера утром. Водители госпитализированы.



Утром 18 ноября в Усманском округе на дороге Липецк — Усмань столкнулись грузовики «ДАФ» под управлением 41-летнего мужчины и «Исузу» с 38-летним водителем за рулём. Оба водителя доставлены в больницу.Вчера на дорогах области получили травмы ещё два человека.В Добринском округе на дороге Грязи — Добринка 25-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами водителя доставили в больницу.В Липецке на улице Карла Либкнехта столкнулись две «Мазды»: 24-летнего парня и 39-летней женщины. В аварии пострадала 5-летняя пассажирка одного из автомобилей. Девочка после оказания медицинской помощи отпущена.Также автоинспекторы зарегистрировали 50 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3819 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два водителя, за неиспользование ремней безопасности — 78.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3493 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 237 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции.