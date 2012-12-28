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Общество
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сегодня, 11:19
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Безбородый Ленин вернулся в мастерскую скульптора
Вождя с площади Константиновой попытаются сделать похожим на самого себя.
— Скульптор выполнил работы с фигурой и думал, что лицо завершит на месте. Но погода не позволила это сделать. Первоначально предполагалось для работ натянуть купол над памятником. Но это оказалось дороже и дольше по времени, — сказал Сергей Токарев.
Он подтвердил, что фигуру убрали в том числе и из-за хейта, который поднялся после обновления памятника. Липчане не узнали в безбородом мужчине с лицом кочевника Владимира Ильича.
Напомним, бетонный памятник реставрировали несколько раз, последний — этим летом текущего года. На постамент памятник вернулся к 7 ноября.
Фото: https://vk.ru/lipetsksokol
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