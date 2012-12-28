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Происшествия
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30 минут назад
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В Липецке упало дерево, которое собирались снести
Ветвями задет автомобиль.
В результате падения пострадал автомобиль «Лада Гранта», стоявший неподалёку, а выезд из гаража оказался перекрыт. Автор сообщения отмечает, что в этом месте часто ходят пожилые люди и дети, а рядом стоят ещё два таких же сухих дерева.
«Пока не случится какая-нибудь трагедия, никто эти деревья убирать не собирается», — говорится в обращении.
По словам липчанина, на место вызвали МЧС, но пасатели, что это работа управляющей компании, однако УК переложила ответственность на администрацию города. В итоге, как утверждает автор видео, никаких мер принято не было.
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