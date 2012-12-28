Ветвями задет автомобиль.

В вашем браузере отключен JavaScript

Житель Липецка поделился видео с рухнувшим у его гаража деревом на улице Зегеля, 2. По словам автора, дерево было помечено ещё два-три года назад как подлежащее к сносу, но ни управляющая компания, ни администрация города за это время его не убрали.В результате падения пострадал автомобиль «Лада Гранта», стоявший неподалёку, а выезд из гаража оказался перекрыт. Автор сообщения отмечает, что в этом месте часто ходят пожилые люди и дети, а рядом стоят ещё два таких же сухих дерева.«Пока не случится какая-нибудь трагедия, никто эти деревья убирать не собирается», — говорится в обращении.По словам липчанина, на место вызвали МЧС, но пасатели, что это работа управляющей компании, однако УК переложила ответственность на администрацию города. В итоге, как утверждает автор видео, никаких мер принято не было.