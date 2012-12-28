Неделя 48
4100
вчера, 08:00
18
Растут в цене бензин и газ — все дороги дороги у нас
Итоги недели
Пахнуть как заправка
нынче модно, Зин.
По цене парфюма
продают бензин
В этот понедельник отмечали международный день биодизеля (International Biodiesel Day). Такое топливо создано в конце позапрошлого века: 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на арахисовом масле.
В вольной интерпретации 10 августа можно назвать Днём отказа от бензина. И нам уже рекомендуют это делать. Во вторник губернатор Липецкой области сообщил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит и добавил: «Если можете сократить поездки — сократите».
«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с Правительством России и Министерством энергетики — всё, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок… Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже «на лампочке», скажет вам спасибо», — написал губернатор.
А мэр Липецка Михаил Щербаков вернул на заправки волонтеров.
Очереди к заправкам зазмеились в конце прошлой недели: на АЗС компаний «Лукойл» и «Teboil» бензин почти исчез, и вся нагрузка пришлась на заправки «Роснефти». Уже вечером 7 августа губернатор Липецкой области заявил, что дефицит бензина возник из-за сокращения поставок топлива в регион. В выходные вечером бензин на городских АЗС практически пропал, топливо отпускали только на некоторых заправках льготникам и спецтранспорту. Исключением стали заправки с бензином далеко за 100 рублей. Но даже там появились очереди!
Читатели GOROD48 тут же накидали варианты решения проблемы:
— Однако пора уже талоны вводить…
— Пора вводить QR-коды на заправку, есть QR-код — заправили, нет — не заправили, или хотя бы чёт-нечет до октября...
— Только QR-коды через Госуслуги, раз в 10 дней — 40 литров…
— Нужно сделать продажу бенза с 8 до 20, пусть охотники за бензином спят спокойно, а не рыскают всю ночь по городу в поисках дешевого бензина
— Нужно ввести продажу бензина от 25 до 40 литров. Тогда отсеется 80% любителей залить 5л до полного…
А некий Alex вдруг возопил: «Верните пожалуйста Ченцова!!!», будто бы мэры хоть что-то решают в этой общефедеральной проблеме.
Следом за волонтерами «Чёт-нечет» и разовый лимит вернулись на колонки области». Действовавшая при первой волне дефицита бензина, с 11 по 31 июля, система, реанимирована властями региона с 13 августа.
«Это временная мера. Её задача — упорядочить очереди. А главная работа остаётся прежней: вместе с нефтяными компаниями, Правительством России и Минэнерго работаем над увеличением поставок топлива в Липецкую область», — заявил Игорь Артамонов.
Вот только ситуация пошла по худшему сценарию. На областном сервисе наличия топлива указаны 183 АЗС. В четверг сервис показывал 118 работающих заправок, в пятницу — 73, вчера, в субботу, — 67. При этом самый дефицитный бензин, АИ-95, отсутствовал на большинстве АЗС. Так что заявление о том, что «Счастье — это полный бак!», не выглядит преувеличением.
Напомним, о наличии топлива на АЗС и длине очередей к ним, можно узнать с помощью сервисов, запущенных правительством области. Информация в первом — gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports — основана на сведениях волонтёров, предоставляющих данные с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Teboil» и «Газпром». Вторая система работает автоматически: она агрегирует данные из независимых открытых источников — сервисов мониторинга АЗС и топливных платёжных сервисов. Сервис доступен в виде карты: get-fuel.ru и чат-бота: max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Распахнул окошко —
воздух чист и свеж,
воробьи щебечут —
никаких надежд
В Липецкой области сегодня закончилась перепись… воробьёв! Оказывается, в мире по невыясненным причинам их численность сокращаться. Поучаствовать в сборе данных для местного отделения Союза охраны птиц России мог каждый.
В то же время в мэрии не знают, сколько в Липецке жителей. Такие сведения Росстат засекретил весной прошлого года. Поэтому «В «Стратегии развития Липецка» теперь не учитывают демографию». При этом в документе с прогнозами социально-экономического развития города до 2035 года первой из семи целей значится «сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей».
Если говорить о сценариях развития Стратегии, то их — три: инерционный, базовый и оптимистический. Согласно инерционному, в 2025 году в Липецке должны были жить 475,7 тысячи человек, базовому — 478,3 тысячи, оптимистическому — 480,6 тысячи. По какому из этих сценариев мы живем? Официально неизвестно. А косвенные данные такие, что можно схватиться за голову: демографическая яма становится глубже с каждым годом. В 2019-м у жителей Липецка родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы сведения о рождаемости. В том же 2024 году, кстати, в Липецке умерло 6 490 человек.
Кстати, в 2016 году, когда мэрия под руководством Михаила Гулевского презентовала эту самую Стратегию, предполагалось, что к 2035 году население Липецка вырастет до 540 тысяч. А на самом деле статус города-полумиллионника мы потеряли еще в 2021-м.
Эту публикацию активно комментировали:
— Все под запретом, а мошенники знают нас по имени отчеству…
— Доходы чиновников засекретили одновременно с цифрами по убыли населения…
— Секретность и фальсификация — близнецы сестры…
— Людей не считают, зато всех воробьёв пересчитали…
В горсовете на этой неделе говорили и о других братьях наших меньших. «На улицы Липецка возвращается половина отловленных на них собак». Куда исчезают остальные, неизвестно. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства липецкой мэрии Александр Суворин не смог ответить на вопрос депутата Игоря Подзорова о том, куда делись собаки, которые попали в приют подрядчика по отлову бродячих животных, но не были возвращены в прежнюю среду обитания.
— В прошлом году подрядчик управления главного смотрителя отловил в Липецке 407 собак. 228 из них были позже выпущены в прежнюю среду обитания. Где остальные?
Александр Суворин пожал плечами: «Может, умерли».
По данным мэрии, в прошлом году в приюте отловщицы собак, предпринимательницы Татьяны Фоминой, была умерщвлена как агрессивная одна собака. По сведениям же тамбовской зоозащитницы Ларисы Прокопенко, животные в приюте из-за отсутствия должного ухода погибали десятками. И можно ли верить данным мэрии на этот счёт, если и исполнитель муниципальных контрактов Фомина, и их куратор, заместитель начальника УГС Людмила Кулакова, находятся под следствием по уголовному делу. Напомним, что Фомину обвиняют в передаче Кулаковой за подписание актов работ iPhone-13 ценой 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей наличными, ее контрагента, соответственно, в получении взяток. Кстати, в прошлом году из бюджета Липецка Фоминой было заплачено за отлов собак 17,3 млн рублей. Недавно УГС заключил двухмиллионный контракт на этот вид работ с… ее мужем Дмитрием Фоминым.
Напрасно ждут нас киприоты,
у нас нет средств, мы патриоты
В прошлом году на все виды городского благоустройства мэрия выделила 894 млн рублей. В этом — вдвое меньше, 436,7 миллиона. Так что не стоит удивляться, что город запущен.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил, что только в парках нужно опилить 451 и снести подчистую 1186 мёртвых деревьев, вырезать дикорастущую поросль на площади 16,8 тысячи кв. метров. На это нужны 31,5 млн рублей, но этих средств нет. А помимо парков в городе есть еще более 80 мест массового отдыха!
Депутат от Сокола Татьяна Шипилова, например, возмутилась выброшенными на ветер деньгами при создании в прошлом году сквера на площади Горского:
— Сквер выглядит так, как будто его разбили десять лет назад: в нём колючки по пояс, не работает уличное освещение. А ведь за это объект голосовали горожане! На работы были потрачены бюджетные средства, а вы на мои запросы отвечаете, что сквер находится в удовлетворительном состоянии. Это общественное место! Оно должно находиться в отличном состоянии!
Ее коллега Александр Перевозчиков обратил внимание на разрушенное деревянное покрытие понтонного моста, связывающего центральный пляж с Зелёным островом. По разбитой техникой во время строительства спортивного комплекса на острове дорожке невозможно ехать на велосипеде и трудно даже идти. Но у мэрии нет денег на свежий настил. А депутат Олег Косолапов передал чиновникам приветы от горожан, жалующихся, что им некуда деться в жару или ливень на Зелёном острове и в открывшемся менее месяца назад парке аттракционов. «Вы думаете о каких-то беседках, зонтиках, лавочках у воды?» — спросил он. Из ответа Суворина следовало, что голова у чиновников болит о том, за какие средства содержать хотя бы то, что есть.
Тем временем «Петропарк» за неполный месяц работы заработал уже 15 миллионов рублей», а «Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова». Прокуратура требует вернуть в городской бюджет 6 999 990 рублей, незаконно, по её мнению, заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому, который на эти деньги соорудил две беседки для йоги.
— За 7 миллионов можно две квартиры купить. Что же это за беседки такие по 3,5 миллиона?...
— Интересно, сколько там была зарплата у директора «Культурные пространства Липецка»? 212 000 руб в месяц?...
Одним из способов пополнения бюджета являются штрафы. «Липчане начали получать штрафы за парковку перед частными домами». Оказалось, что жители улицы Баумана паркуются не перед своими частными домами, а на общественной территории! В мэрии эту ситуацию видят так: по Правилам благоустройства Липецка нельзя оставлять автомобили вне специально обозначенных, обустроенных и оборудованных мест, а также на озелененных территориях общего и ограниченного пользования.
Тема, как говорится, зашла. Под публикацией началась бурная дискуссия. Жители частного сектора удивлялись нарушением мэрией неписанного договора. Вот характерное мнение: «Значит, территорию за забором мы обязаны убирать от снега и растительности, а машину поставить права не имеем?» Некто Дед сказал, как отрезал: «Около своего дома что хочу, то и ставлю!» Частники язвили насчет бездеятельности департамента развития территории, который не могут искоренить парковку на газонах на улицах и во дворах многоэтажек.
А еще «В Липецке закрыт для купания Центральный пляж». Он оставался последним доступным для купания: в июне и июле из-за несоответствия воды в реке нормам по микробиологическим показателям были закрыты Сокольский, Новолипецкий и Тракторозаводской пляжи.
На удивление активным остается новый мэр. На этой неделе GOROD48 рассказывал, что Михаил Щербаков встречался с жителями МЖК и 24-го микрорайона у «Линии», пообещав решение 20-летней беды, нарушения «закона о тишине» дрифтерами и шумными компаниями (парковка у гипермаркета может стать платной парковкой). На другой встрече мэра с жителями «Европейского» — стало известно, что бесхозные водопроводные сети возьмут на баланс, а «РВК-Липецк» будет реагировать на утечки. Глава города побывал и на двух значимых стройках — пешеходного моста на Карьере и кольцевой развязки в «Елецком» в районе супермаркета «Лемана Про».
Ну и ну!
«Водитель сбил задним ходом женщину и уехал с места аварии». 60-летняя пострадавшая попала в больницу.
«32-летнюю женщину обвиняют в убийстве бабушки». 76-летнюю женщину внучка забила до смерти.
«Дело о гигантской надувной уточке рассмотрит суд». 18-летний парень придумал целую операцию по краже ставшей местной достопримечательностью утки с пруда села Ленино, но что делать с ней потом, он не знал. Поэтому привез добычу в полицию и сдался на милость правосудия.
А еще ночь на 14 августа в Липецке почти повторила «холодный» рекорд 117-летней давности. Температура опустилась до +7,3 градуса. До рекорда 1909 года ночь не дотянула совсем чуть-чуть: тогда в Липецке было 6,9 градуса тепла.
9
0
5
3
4
Комментарии (18)