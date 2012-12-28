Липецкая вечЁрка: новая должность в мэрии, горсовет похудел, и антикварный арсенал

Сегодня, 29 сентября, в мэрии появилась новая должность, из горсовета ушли сразу три депутата, и полицейские рассказали об изъятом у липчан оружии.