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Липецкая вечЁрка: новая должность в мэрии, горсовет похудел, и антикварный арсенал
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37 минут назад

Липецкая вечЁрка: новая должность в мэрии, горсовет похудел, и антикварный арсенал

Сегодня, 29 сентября, в мэрии появилась новая должность, из горсовета ушли сразу три депутата, и полицейские рассказали об изъятом у липчан оружии.

Сегодня депутаты горсовета утвердили изменения в структуре мэрии: введена новая должность — управляющий делами администрации. 

«В задачи управделами войдет: участие в региональном законотворческом процессе по перераспределению полномочий; решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь населения», — сообщил горсовет.

Должность пока вакантна. Расходы на ее содержание в этом году будут обеспечены в процессе исполнения бюджета Липецка. 

Стоит добавить, что такая должность уже была в мэрии восемь лет назад — после «административной реформы» Сергея Иванова. Тогда ее занимал Виктор Ивлев. После того, как мэром стала Евгения Уваркина, управделами назначили  Наталью Попову. В 2023 году во время «административной реформы» Евгении Уваркиной, эта должность была упразднена.

К расширению аппарата мэрии читатели GOROD48 отнеслись негативно.   

«Если бы в нашем городе каждый к своей работе относился добросовестно, то не нужен был бы управляющий по делам. Интересно, какие дела он будет курировать, и телефончик напишите», — считает читатель.

«Управляющего раскопками и управляющего закопками лучше введите», — предложила Липчанка.

«Какая-то резиновая у нас городская администрация. Следующая новая должность какая будет?», — возмутилась Лиза.

«Управляющего уголовными делами пора ввести. А то что-то партийцы разгулялись», — считает Может.

«А сколько народных денег будет потрачено на содержание этого счастливчика?», — спросил Колян.

«Какое чёткое описание должностных полномочий. «Решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь населения». Предлагаю не мелочиться и ввести ещё несколько должностей для тех, кто нуждается в карьерном росте. «Менеджер общественных настроений», «Старший смотритель позитива», «Управляющий по делам бездельников», «Личностный коуч активного долголетия», «Креатор новых вакансий для продвижения и активного внедрения непотизма»», — написал Потрясающе,

Сегодня же сразу три депутата горсовета сложили свои полномочия.



Екатерина Пинаева



Дмитрий Погорелов


Александр Перевозчиков

Фото: Липецкий городской Совет депутатов

Екатерина Пинаева и Дмитрий Погорелов стали депутатами Липецкого областного Совета, а Александр Перевозчиков переходит на муниципальную службу. Во время депутатства работал директором МБУ спортивный комплекс «Сокол». С большой долей вероятности в мэрии он может возглавить департамент спорта.

Три места в горсовете пробудут вакантными до следующего сентября, когда пройдут довыборы депутатов по трем избирательным округам № 15,29 и 35. Пока же избиратели из этих округов могут обращаться к любому из действующих депутатов.

«Обратиться то можно, но вот вопрос, ответят ли?», — засомневался Житель.

В Липецкой области во время операции «Арсенал» из незаконного оборота изъяты 16 единиц оружия, почти два килограмма пороха, граната и запал от ручной гранаты, свыше тысячи патронов различного калибра.

Среди оружия и боеприпасов есть  любопытные экземпляры. Например, 188 патронов Браунинга образца 1900 года, два карабина Мосина образца 1930 года, чехословацкий пистолет-пулемет «Скорпион», пистолет Токарева образца 1930/33 годов.

Возбуждено 14 уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, к уголовной ответственности привлечены 11 человек, 10 — к административной ответственности.

Завтра в Липецке  от +15 до +17 градусов. Самым теплым этот день в городе был совсем недавно, в 2023 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +26 градусов. А в 1996 году 30 сентября было 7 градусов мороза.

30 сентября отмечается день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По народным приметам, дождливая погода в этот день предвещает затяжную осень и сырую зиму. Но если день тёплый, то зима будет не слишком морозной.

И обратите внимание, в октябре детские пособия и пенсии липчанам, получающим их на карты и счета в банках, выплатят досрочно, так как привычные даты выпадают на выходные дни.
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