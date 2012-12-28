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Происшествия
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43 минуты назад
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Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший
16-летнего подростка поместили под домашний арест. 18-летний парень подался в бега. Их третьего товарища привлекли в качестве свидетеля.
«По предварительной версии, 22 сентября в вечернее время, находясь на улице Звёздной в Липецке, задержанный подросток и его 18-летний приятель, местонахождение которого в настоящее время не установлено, совместно с иным лицом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили случайного прохожего, причинив ему телесные повреждения», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, мужчина получил перелом ноги и травму глаза. Пострадал вступившийся за него 19-летний студент машиностроительного колледжа.
После публикации GOROD48 об избиении мужчины и студента региональный Следком возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве. Расследование дела взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.
В суде на процедуре выбора меры пресечения подростку присутствовала жена избитого мужчины. Она рассказала GOROD48, что все трое подозреваемых — жители Лебедяни. Выяснилось, что её мужа избивали двое, третий, 17-летний, пытался остановить избиение, падал, и создавалось впечатление, что он бьёт мужчину. Его привлекли как свидетеля. Задержан и помещён под домашний арест самый младший, участник потасовки, а старший, которому 18 лет, подался в бега. Готовится ориентировка на его розыск.
Фото объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области
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