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43 минуты назад
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Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший

16-летнего подростка поместили под домашний арест. 18-летний парень подался в бега. Их третьего товарища привлекли в качестве свидетеля.

Под домашний арест помещён 16-летний подросток — один из подозреваемых в избиении 46-летнего мужчины на улице Звёздной. Такую меру пресечения подростку на время следствия избрал Советский суд Липецка.

«По предварительной версии, 22 сентября в вечернее время, находясь на улице Звёздной в Липецке, задержанный подросток и его 18-летний приятель, местонахождение которого в настоящее время не установлено, совместно с иным лицом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили случайного прохожего, причинив ему телесные повреждения», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, мужчина получил перелом ноги и травму глаза. Пострадал вступившийся за него 19-летний студент машиностроительного колледжа.

После публикации GOROD48 об избиении мужчины и студента региональный Следком возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве. Расследование дела взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

В суде на процедуре выбора меры пресечения подростку присутствовала жена избитого мужчины. Она рассказала GOROD48, что все трое подозреваемых — жители Лебедяни. Выяснилось, что её мужа избивали двое, третий, 17-летний, пытался остановить избиение, падал, и создавалось впечатление, что он бьёт мужчину. Его привлекли как свидетеля. Задержан и помещён под домашний арест самый младший, участник потасовки, а старший, которому 18 лет, подался в бега. Готовится ориентировка на его розыск.

Фото объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области
избиение
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Актер погорелого театра
7 минут назад
пытался остановить избиение, падал, и создавалось впечатление, что он бьёт мужчину.
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!
19 минут назад
У бегуна смелость пропала сразу же Смелый он был только в групповом избиении. А теперь пусть и за побег добавят ему и побольше.
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Автолорд
19 минут назад
Как ответить так герой пропал
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Ентот
22 минуты назад
Эта новость была недавно: "Драчунов полицейские задержали на месте, оказалось, что одному из них уже исполнилось 18 лет, остальные несовершеннолетние". А зачем отпускали тогда?
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Васек
16 минут назад
Они же дети...
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В 18 лет
7 минут назад
Они же дети... Дети???в этом возрасте у него у самого уже дети могут быть.
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