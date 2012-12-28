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сегодня, 12:27
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Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова

Прокуратура требует вернуть в городской бюджет 6 999 990 рублей, незаконно, по её мнению, заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит спор о поставке беседок для йоги на Зелёный остров. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области:

«Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному автономному учреждению культуры «Культурные пространства Липецка» и индивидуальному предпринимателю Брославскому И. А. В рамках дела рассматриваются требования о признании недействительным договора на поставку и монтаж двух беседок для йоги для нужд общественного пространства «Зелёный остров» в Липецке.

Предметом разбирательства является договор на сумму 6,9 млн рублей, заключённый между муниципальным автономным учреждением культуры «Культурные пространства Липецка» и индивидуальным предпринимателем. Прокуратура настаивает на ничтожности договора, указывая на нарушения, допущенные при его заключении. По мнению заявителя, процедура закупки проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований. В качестве последствий недействительности сделки заявитель просит суд взыскать с предпринимателя в пользу учреждения всю полученную по договору сумму — 6,9 млн рублей.

А если быть точнее, 6 999 990 рублей. Ведь именно такой была начальная цена контракта на поставку «Культурным пространствам Липецка» летом прошлого года беседок для йоги.

Кстати, бизнес-агрегаторы такой закупки не находят.
госзакупки
Зеленый остров
иск
прокуратура
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Комментарии (11)

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Как гость
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Фокс
52 минуты назад
Пожалейте их, граждане судьи! Всё для людей, всё для людей, себе голый оклад, живут на одну зарплату, от получки до получки. Отовариваются только в "Светофоре", на "Метро" и "Ашан" денег не хватает катастрофически. Они больше не будут....Пионерская дружина бывшего комсомольского парка берёт их на поруки
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Васёк
53 минуты назад
Это не спортивный остров, это остров по отмыванию бабла в карман.
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Не совсем так
57 минут назад
Уволился тот кто был замом, до этого.Ворочал похоже тот кто был до него.
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Интересно
58 минут назад
Сколько там была зарплата у директора «Культурные пространства Липецка» , 212 000 руб в месяц ???
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Гость
сегодня, 13:06
Нарушения... вопрос в том, что две беседки стоят 7 млн. Дурите народ, я могу пачку чипсов поставить на корпоратив за 25 тыс.... устраивает стоимость? За 7 млн можно дом построить, а тут какие то 2 беседки
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по 3,5 мил
сегодня, 13:05
можно для детей сирот два дома построить
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Вася
сегодня, 13:03
Дешево, очень дешево....и все так чинно, благородно
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Буратино
сегодня, 12:49
Такой дури, что там твориться с этим островом, еще никто не видовал.....
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кукушка
сегодня, 12:45
а мы то думали, чего это директор уволился недавно...))
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Тибетский Гуру
сегодня, 12:44
У нас в Пипецке есть йоги ? И им нужны беседки за 7 миллионов ? Вроде я слушал что они на скалах зимой сидят и медитируют на морозе в одних набедренных повязках. Может пипецким йогам и Мерседесы купить ?
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