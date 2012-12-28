Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова

Прокуратура требует вернуть в городской бюджет 6 999 990 рублей, незаконно, по её мнению, заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит спор о поставке беседок для йоги на Зелёный остров. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области:«Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному автономному учреждению культуры «Культурные пространства Липецка» и индивидуальному предпринимателю Брославскому И. А. В рамках дела рассматриваются требования о признании недействительным договора на поставку и монтаж двух беседок для йоги для нужд общественного пространства «Зелёный остров» в Липецке.Предметом разбирательства является договор на сумму 6,9 млн рублей, заключённый между муниципальным автономным учреждением культуры «Культурные пространства Липецка» и индивидуальным предпринимателем. Прокуратура настаивает на ничтожности договора, указывая на нарушения, допущенные при его заключении. По мнению заявителя, процедура закупки проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований. В качестве последствий недействительности сделки заявитель просит суд взыскать с предпринимателя в пользу учреждения всю полученную по договору сумму — 6,9 млн рублей.А если быть точнее, 6 999 990 рублей. Ведь именно такой была начальная цена контракта на поставку «Культурным пространствам Липецка» летом прошлого года беседок для йоги.Кстати, бизнес-агрегаторы такой закупки не находят.