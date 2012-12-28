Липчане начали получать штрафы за парковку перед частными домами

Оказалось, что паркуются они на общественной территории.

Сразу несколько жителей улицы Баумана получили штрафы за парковку автомобилей, как они считали, перед своими домами, а оказалось — на общественной территории.«У нас к каждому подъезду был отсыпан щебень во время ремонта дороги. Хотелось бы знать, всем на нашей улице выписали такие штрафы? И где оставлять машину — на обочине или на парковке по улице Кочеткова, 4?» — возмутились горожане.В мэрии эту ситуацию видят по-другому. Там напомнили, что по Правилам благоустройства Липецка нельзя оставлять автомобили вне специально обозначенных, обустроенных и оборудованных мест, а также на озеленённых территориях общего и ограниченного пользования.С октября 2023 года в городе работает мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Дозор». Его маршрут разрабатывается в соответствии с жалобами граждан и организаций. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность по статье 5.10 КоАП Липецкой области.На улице Баумана к ответственности привлечены 11 таких нарушителей.