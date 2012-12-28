Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
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Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Общество
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15 минут назад
Липчане начали получать штрафы за парковку перед частными домами
Оказалось, что паркуются они на общественной территории.
«У нас к каждому подъезду был отсыпан щебень во время ремонта дороги. Хотелось бы знать, всем на нашей улице выписали такие штрафы? И где оставлять машину — на обочине или на парковке по улице Кочеткова, 4?» — возмутились горожане.
В мэрии эту ситуацию видят по-другому. Там напомнили, что по Правилам благоустройства Липецка нельзя оставлять автомобили вне специально обозначенных, обустроенных и оборудованных мест, а также на озеленённых территориях общего и ограниченного пользования.
С октября 2023 года в городе работает мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Дозор». Его маршрут разрабатывается в соответствии с жалобами граждан и организаций. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность по статье 5.10 КоАП Липецкой области.
На улице Баумана к ответственности привлечены 11 таких нарушителей.
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