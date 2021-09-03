Общество

35 минут назад

Статус города-полумиллионника Липецк может потерять к концу года

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#демография
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Статус города-полумиллионника Липецк может потерять к концу года

А вот Елец, кажется, остается в числе городов-стотысячников.

В апреле этого года в публикации «Липецк может потерять статус города-полумиллионника, а Елец – стотысячника», GOROD48 предположил, что это может случиться при существующих демографических тенденциях. И, кажется, мы не ошиблись. Сегодня в публикации «Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%», мы сообщили о том, что в Липецкой области в январе-июле умерло на 7348 человек больше с начала года, чем родилось.

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А потом мы получили от Липецкстата и другие цифры – рождаемости и смертности по Липецку и Ельцу за первые семь месяцев года. И они удручающие. Так, в Липецке в январе-июле родилось 2437 малышей, а умерли 5114 человек. Соответственно, за это же время в Ельце на свет появилось 413 малышей, а в мир иной ушли 1094 жителя города.

Путем нехитрых вычислений можно посчитать, какова средняя месячная рождаемость и смертность в Липецке и Ельце. Если взять число жителей этих городов по состоянию на 1 января этого года (503 216 человек в областном центре и 101 306 – в городе воинской славы), вычесть из них среднее число тех, кто умрет до конца года и прибавить тех, кто роится, то выходит, что 31 декабря в Липецке будет жить 498 627 человек, а в Ельце – 100 139 человек. То есть Липецк потеряет статус города-полумиллионника, а Елец удержится в числе городов-стотысячников.

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Можно ли считать, что все будет именно так?

– Такой метод подсчета, исходящий из существующих демографических тенденций, имеет место быть. Однако на самом деле ситуация еще хуже, так как в такой математике не учитывается миграция. А в нашем регионе миграция носит отрицательный характер. Так, в январе-мае – другими сведениями Росстат пока не располагает – из Липецкой области выехало на 965 человек больше, чем к нам приехало. Этим процессом усугубляется естественная убыль населения, – ответила на вопрос GOROD48 заместитель руководителя Липецкстата Надежда Данилова.

По словам Надежды Даниловой, Воронежская область намного привлекательнее Липецкой. В ней – миграция положительная. К нашим соседям приехало на 1349 человек больше в январе-мае, чем ее покинуло.

– В основном, из Липецка уезжает молодежь и сюда после обучения в вузах Воронежа и Москвы уже, как правило, не возвращается. И мы не знаем, сколько выпускников школ этим летом стало абитуриентами вузов, находящихся за пределами нашего региона, – заметила заместитель руководителя Липецкстата.

А вот как прокомментировал новость о том, что Елец, возможно, удержится в числе городов-стотысячников мэр этого города:

– Мы надеемся, что ельчан не станет меньше ста тысяч человек. Нас радует то, что мы не потеряли в рождаемости по сравнению с 2020 годом. Так, в этом году в январе-июле у нас родилось больше на одного ребенка, чем в этот же период прошлого года. Также у нас за счет студентов елецкого вуза в этом году зарегистрирован миграционный приток,а не убыль населения, – сказал Евгений Боровских.
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#демография
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Комментарии (3)

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Алоизий

4 минуты назад
Теперь это называется "естественная убыль", а не "дохнем как мухи". Смотрите не перепутайте!
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Яшке

9 минут назад
И прощай программы и субсидии
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мысли в слух

10 минут назад
И правильно делают , что помирают! Жить стало неинтересно , каждый день одно и тоже !!
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