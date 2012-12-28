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Общество
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сегодня, 10:09
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В Липецке закрыт для купания Центральный пляж
Ранее были закрыты Сокольский, Новолипецкий и Тракторозаводской пляжи. Вода в их акватории опасна для здоровья.
Напомним, Центральный оставался последним доступным для купания из четырёх городских пляжей: в июле из-за грязной воды закрылись для пловцов Сокольский и Новолипецкий, в июне — Тракторозаводской.
Несмотря на запрет купания, спасатели будут дежурить на городских пляжах до конца лета.
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