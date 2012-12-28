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сегодня, 10:09
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В Липецке закрыт для купания Центральный пляж

Ранее были закрыты Сокольский, Новолипецкий и Тракторозаводской пляжи. Вода в их акватории опасна для здоровья.

Санитарные врачи закрыли для купания Центральный пляж Липецка. Пробы воды из реки в его акватории не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, сообщает администрация города.

Напомним, Центральный оставался последним доступным для купания из четырёх городских пляжей: в июле из-за грязной воды закрылись для пловцов Сокольский и Новолипецкий, в июне — Тракторозаводской.

Несмотря на запрет купания, спасатели будут дежурить на городских пляжах до конца лета.
пляжи
пробы воды
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
30 минут назад
Посмешили народ
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Соколик
41 минуту назад
Вы прогноз погоды видели
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Гость
41 минуту назад
Зная ситуацию с водоотведением прибрежной зоны сокола и других населённых пунктов вдоль реки надо по 2 раза в сезон окашевать русло и реку от водорослей, чтоб небыло застоя в реке. И тогда все будет в норме, вода будет промываться а не застаиваться.
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И смех, и грех
сегодня, 10:26
А что, фестивали ЗОЖа с заплывами на этот сезон уже закончились?
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111
сегодня, 10:21
Триатлон нужно перенести на Тракторный чуть ниже очистных, там вода в норме.
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Снимут
сегодня, 10:15
Ограничения к следующему триатлону, Ниженские поднатужтесь там!
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Плюсую
сегодня, 10:15
Провели триатлон, можно и закрывать.
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кукушка
сегодня, 10:13
Так и похолодало, а вот если наметится триатлон-вода сразу станет чистой и пригодной
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Юрий
сегодня, 10:26
И теплой)
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