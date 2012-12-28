Мэр Михаил Щербаков: волонтёры вернутся на заправки Липецка

С конца прошлой недели к заправкам вернулись очереди.

Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил о возвращении волонтёров на АЗС из-за вернувшегося дефицита бензина.«Принял решение вновь вывести волонтёров на заправки. Они будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей. Мы уже проходили через такую ситуацию и знаем, что эта помощь действительно работает. Хочу попросить автомобилистов о простом – давайте с пониманием относиться друг к другу. Если у автомобиля топливный бак с правой или левой стороны, занимайте подходящую колонку и не создавайте дополнительную очередь», — рассказал мэр в социальных сетях.Очереди к заправкам вернулись в конце прошлой недели: на АЗС компаний «Лукойл» и «Teboil» бензин почти исчез, и вся нагрузка пришлась на заправки «Роснефти». Уже вечером 7 августа губернатор Липецкой области заявил, что дефицит бензина возник из-за сокращения поставок топлива в регион. В выходные вечером бензин на городских АЗС практически пропал, топливо отпускали только на некоторых заправках льготникам и спецтранспорту. Исключением стали АЗС с самым дорогим бензином, стоимость которого перевалила далеко за 100 рублей.