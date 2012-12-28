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2947
сегодня, 11:54
27

Мэр Михаил Щербаков: волонтёры вернутся на заправки Липецка

С конца прошлой недели к заправкам вернулись очереди.

Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил о возвращении волонтёров на АЗС из-за вернувшегося дефицита бензина.

«Принял решение вновь вывести волонтёров на заправки. Они будут помогать там, где сейчас особенно большая нагрузка, и регулировать движение автомобилей. Мы уже проходили через такую ситуацию и знаем, что эта помощь действительно работает. Хочу попросить автомобилистов о простом – давайте с пониманием относиться друг к другу. Если у автомобиля топливный бак с правой или левой стороны, занимайте подходящую колонку и не создавайте дополнительную очередь», — рассказал мэр в социальных сетях.

Очереди к заправкам вернулись в конце прошлой недели: на АЗС компаний «Лукойл» и «Teboil» бензин почти исчез, и вся нагрузка пришлась на заправки «Роснефти». Уже вечером 7 августа губернатор Липецкой области заявил, что дефицит бензина возник из-за сокращения поставок топлива в регион. В выходные вечером бензин на городских АЗС практически пропал, топливо отпускали только на некоторых заправках льготникам и спецтранспорту. Исключением стали АЗС с самым дорогим бензином, стоимость которого перевалила далеко за 100 рублей.
бензин
волонтёры
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Комментарии (27)

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Сначала новые
Гость
39 минут назад
Акака от них польза, если фактически бенза нет, будут анекдоты рассказывать или как? Бедные бюджетники(волонтеры) не завидую им
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Андрей
51 минуту назад
Весь бензин на коммерческих заправках.бизнес.
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Чел
58 минут назад
ходите пешком, что вы ноете постоянно?
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Лука
сегодня, 13:00
Очередей нет и бензина нет!
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Савелий
сегодня, 12:47
Лукойл в свое время не пустили в Липецкую область, теперь они бенз по остаточному принципу сюда завозят. Это нормально. Роснефть все монополизировала, так пусть теперь обеспечивает нас топливом. Еще 1 августа оставлял комментарий, что в Лебедяни к 17-00 бензина нет. Совсем нет. Роснефть просто прекращает его продавать. Причем он есть, но Роснефть придерживает его для спецтранспорта и блатных. Или льготников. (А кто они, эти льготники?)
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кит
сегодня, 12:45
Не так давно где то на Кавказе нефть была на штык лопаты в огороде! Так там в каждом дворе нефть перегоняли ! Дайте нефть и мини перегонные станции на Озоне ! Сколько можно
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спрутс
сегодня, 12:44
А не проще ограничить объем бензина номеру в день? И запретить перепродавать бензин?
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Липчанка
сегодня, 12:42
А где Курабатов? Почему его нет на заправках? Почему не рассказывает что к чему? Странно.
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алкаш
сегодня, 12:29
вчера катался в 2 часа ночи. бенза нет нигде
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Горожанин
сегодня, 12:28
Кто такие льготники? Почему для них есть бензин? И чем они лучше меня, обычного человека?
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Вован
сегодня, 12:58
Льготникт,это те которые сидят на гемодиализе или на капельниц ах в онкодиспансер, чтобы Жить!!!И есть закон ещё от 1998 года,льготникт первой и второй группы-без очереди!А вам не дай бог попасть в эти категории и будьте обычным человеком и живите долг-долго!!!!
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К сведенью
сегодня, 12:37
Льготники экстреные службы, Росгвардия, полиция, депутаты и их помошники.
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Фома
сегодня, 12:35
Это лучшие люди города
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