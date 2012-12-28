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сегодня, 14:00
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«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области

Система начнёт действовать уже завтра, заявил губернатор Игорь Артамонов.

«Приняли решение снова ввести режим «чёт-нечет». Писал вчера и повторюсь снова – это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС. Наша первостепенная задача при нынешних объёмах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС. Сегодня ещё раз обсудили это на оперативном штабе, рассмотрели разные варианты и пришли к единому мнению, что нужно вернуться к временной схеме. Она начнёт действовать с 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти», — написал Игорь Артамонов в соцсетях.

Одновременно на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти» вводится лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль и запрет на отпуск топлива в канистры. Дизельное топливо продается без ограничений. Код региона значения не имеет.

13 августа заправиться смогут автомобили, номер которых начинается с нечётной цифры: 1, 3, 5, 7 или 9.

14 августа — автомобили с чётной первой цифрой: 2, 4, 6, 8 или 0.

На трассах М-4, Р-119 и А-133 чётно-нечётная система не вводится: там бензин можно будет купить независимо от номера автомобиля.

«Это временная мера. Её задача — упорядочить очереди. А главная работа остаётся прежней: вместе с нефтяными компаниями, Правительством России и Минэнерго работаем над увеличением поставок топлива в Липецкую область», — заключил Игорь Артамонов.

Перебои с топливом начались в Липецкой области на прошлой неделе. К 11 августа дефицит бензина стал особенно ощутим: в Липецке, например, к работающим АЗС выстраивались очереди в сотни метров длиной. Вчера же Игорь Артамонов заявил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит, и попросил липчан сократить поездки на личном транспорте.

Чётно-нечётная система на АЗС области действовала при первой волне дефицита бензина: с 11 по 31 июля.
бензин
топливо
АЗС
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Карабас--Барабас
3 минуты назад
Пора вводить карточную систему
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гость
7 минут назад
Надо изменить систему возврата средств при оплате бензина. Невлезло в бак 5 литров, деньги получешь через месяц. Минимальный порог заправки 15 литров.
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Гостья
10 минут назад
А где у нас ФАС, на некоторых заправках стоимость бензина вчера была 138р за литр? Или эта контора не работает?
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Угу
18 минут назад
Нечего было отменять, расслабились рано
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пенсионер
18 минут назад
Как не наливать в канистры, организуйте торговлю бензина тогда в канистрах, бензин нужен не только заправлять авто , но и для триммера,.бензопилы и т.д. А может нас готовят к новым ценам 150р за литр и создают разный ЛИМИТ для области.
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Васёк
21 минуту назад
А это требование распространяется на служебный транспорт работников обкома?
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Лука
24 минуты назад
Только что заправился Роснефть на Косыревке. Простоял 4 часа. Хотел 95 , пока очередь подошла, остался только 92.
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Гость
26 минут назад
Так может быть нужно ввести не только максимальный лимит в 30 литров, но и минимальный в 15 хотя бы?
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кит
15 минут назад
В Оренбурге такое ввели !
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кукушка
31 минуту назад
Оно еще и нечего было отменять.Помимо того, что проблемы с поставками горючим не решились, да и алчность людскую еще никто не отменял.Как говорят, поспешишь-людей насмешишь.
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Васёк
32 минуты назад
К выборам успеют порядок навести?
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