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Общество
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сегодня, 14:00
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«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Система начнёт действовать уже завтра, заявил губернатор Игорь Артамонов.
Одновременно на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти» вводится лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль и запрет на отпуск топлива в канистры. Дизельное топливо продается без ограничений. Код региона значения не имеет.
13 августа заправиться смогут автомобили, номер которых начинается с нечётной цифры: 1, 3, 5, 7 или 9.
14 августа — автомобили с чётной первой цифрой: 2, 4, 6, 8 или 0.
На трассах М-4, Р-119 и А-133 чётно-нечётная система не вводится: там бензин можно будет купить независимо от номера автомобиля.
«Это временная мера. Её задача — упорядочить очереди. А главная работа остаётся прежней: вместе с нефтяными компаниями, Правительством России и Минэнерго работаем над увеличением поставок топлива в Липецкую область», — заключил Игорь Артамонов.
Перебои с топливом начались в Липецкой области на прошлой неделе. К 11 августа дефицит бензина стал особенно ощутим: в Липецке, например, к работающим АЗС выстраивались очереди в сотни метров длиной. Вчера же Игорь Артамонов заявил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит, и попросил липчан сократить поездки на личном транспорте.
Чётно-нечётная система на АЗС области действовала при первой волне дефицита бензина: с 11 по 31 июля.
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