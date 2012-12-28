«Петропарк» за неполный месяц работы заработал уже 15 миллионов рублей

Липчане же жалуются, что в парке аттракционов негде укрыться в жару.

Сегодня в горсовете обсуждали состояние мест массового отдыха в Липецке. Свыше 80 из них, включая три городских пляжа, находятся на балансе управления главного смотрителя, 12 — в ведении МАУК «Культурные пространства Липецка», а площадью перед ДС «Звёздный» ведает департамент физической культуры и спорта. Сказать, что все они находятся в отличном состоянии, нельзя. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александра Суворина, в местах массового отдыха нужно опилить 417, кронировать 34 и снести подчистую 1186 мёртвых деревьев, а также вырезать дикорастущую поросль на площади 16,8 тысячи кв. метров. На это нужны 31,5 млн рублей, но этих средств в городском бюджете нет.Депутаты накидали Суворину ещё задачек. Депутат Александр Перевозчиков обратил внимание на разрушенное деревянное покрытие понтонного моста, связывающего центральный пляж с Зелёным островом. По разбитой техникой во время строительства спортивного комплекса на острове дорожке невозможно ехать на велосипеде и трудно даже идти пешком. Как оказалось, у мэрии нет денег на свежий настил. Но Суворин ждёт помощи в решении этой проблемы от Министерства обороны — мост собран из военных понтонов.Депутат Олег Косолапов передал чиновникам приветы от горожан, жалующихся, что им некуда деться в жару или ливень на Зелёном острове и в открывшемся менее месяца назад парке аттракционов. «Вы думаете о каких-то беседках, зонтиках, лавочках у воды?» — спросил он. Из ответа Суворина следовало, что голова у чиновников болит о том, за какие средства содержать хотя бы то, что есть.Кстати, о «Петропарке». За месяц работы — по пятницам, субботам и воскресеньям — он заработал уже 15 миллионов рублей. Однако посещаемость падает в ненастье или зной.А депутат от Сокола Татьяна Шипилова возмутилась выброшенными на ветер деньгами при создании в прошлом году сквера на площади Горского:«Сейчас сквер выглядит так, как будто его разбили десять лет назад: в нём колючки по пояс, не работает уличное освещение. А ведь это объект, за который проголосовали горожане! На работы были потрачены бюджетные средства, а вы на мои запросы отвечаете, что сквер находится в удовлетворительном состоянии! Это общественное место! Оно должно находиться в отличном состоянии!»В ответ Александр Суворин не сказал ни слова. Зато председатель депутатской комиссии Борис Понаморев заметил, что проблема передачи строителями на баланс муниципалитета новых объектов уже обсуждалась не раз:«Заплачены ли за сквер деньги подрядчику? Передан ли сквер заказчику — городскому управлению строительства? Если да, то ситуация совсем плохая. Не должны новые объекты благоустройства ветшать за год!»Ответить первому вице-спикеру горсовета было некому.