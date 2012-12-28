У «Линии» может стать тихо

Председатель горсовета и мэр нашли решение 20-летней проблемы: пространство у гипермаркета «Линия» может стать платной парковкой.

фото: администрация Липецка

Вчера вечером глава Липецка Михаил Щербаков по просьбе председателя городского Совета депутатов Евгенией Фрай встретились с жителями МЖК и 24-го микрорайона у «Линии». Мэр, спикер и горожане под рев моторов специфических машин — заниженных и затонированных — обсуждали, как добиться исполнения «закона о тишине» на парковке у магазина. Этой проблеме почти 20 лет — гипермаркет «Линия» открыт на отрезанном от парка «Победы» участке 2 декабря 2006 года.С тех пор жители улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР не могли спокойно спать: на парковке у «Линии» собирались шумные компании, а затем и дрифтеры. До сих пор горожане почти каждую ночь слышат музыку, рев моторов, визг шин. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к брянской «Корпорации ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата. Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, парковка снова ревет. Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать?В последний раз эту проблему пытались решить в апреле, когда по инициативе Евгении Фрай («Линия» находится на территории ее избирательного округа) ее обсудила комиссия горсовета по правовым вопросам и местному самоуправлению. Тогда же выяснилось, что 500-рублевый штраф для нарушителей ночного «закона о тишине» не деньги, бесполезны и периодические рейды полиции и ГАИ. «Лучшая профилактики — наше постоянное присутствие», — заметил тогда заместитель начальника полиции по линии общественной безопасности УМВД России по Липецку Александр Головин. Но постоянно патрулировать «Линию» невозможно — у полиции на это нет сил.. Изменить режим круглосуточный режим работы «Линии». Тогда парковку можно закрыть шлагбаумами на ночь. «Линия» могла бы взять в аренду не разграниченную часть территории, соседствующую в парковкой, и, по примеру «Ашана», ограничить на нее въезд. Можно было бы оставлять с 22 часов открытой лишь небольшую часть стоянки для ночных покупателей, которых не так много, перекрывая шлагбаумами въезды на остальную территорию. На это все представитель гипермаркета Юрий Кокарев лишь развел руками, сославшись на отсутствие у него полномочий.— Как оказалось, «Линия» ничего не пожелала изменить в своей работе. Также мы возлагали надежды на предпринимателя, который обустроил на противоположной от магазина стороне парковки ярмарку, думая, что нанятый им ЧОП будет сохранять ночной покой жителей этого района, но с таким видом торговли почему-то не задалось. Поэтому я предложила подключиться к нерешаемой проблеме мэра, — сказала GOROD48 Евгения Фрай.На вчерашнюю вечернюю встречу пришло немало жителей МЖК и 24-го микрорайона. Михаил Щербаков и его подчиненные выслушали людей и тут же обсудили возможные варианты решения проблемы.«До конца недели коллеги изучат нормативные документы и проработают, как можно организовать здесь плоскостную платную парковку, установить шлагбаумы или ограничительные блоки. Со стороны домов тоже усилим ограничения — поставим дополнительные блоки, которые нельзя будет просто отодвинуть. Варианты есть. Теперь задача – правильно оформить их с точки зрения закона и выбрать тот, который действительно сработает. В пятницу еще раз встретимся с жителями и обсудим дальнейшие шаги», — написал об итогах встречи Михаил Щербаков.