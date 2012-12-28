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795
46 минут назад
7

У «Линии» может стать тихо

Председатель горсовета и мэр нашли решение 20-летней проблемы: пространство у гипермаркета «Линия» может стать платной парковкой.

Вчера вечером глава Липецка Михаил Щербаков по просьбе председателя городского Совета депутатов Евгенией Фрай встретились с жителями МЖК и 24-го микрорайона у «Линии». Мэр, спикер и горожане под рев моторов специфических машин — заниженных и затонированных — обсуждали, как добиться исполнения «закона о тишине» на парковке у магазина. Этой проблеме почти 20 лет — гипермаркет «Линия» открыт на отрезанном от парка «Победы» участке 2 декабря 2006 года.

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С тех пор жители улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР не могли спокойно спать: на парковке у «Линии» собирались шумные компании, а затем и дрифтеры. До сих пор горожане почти каждую ночь слышат музыку, рев моторов, визг шин. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к брянской «Корпорации ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата. Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, парковка снова ревет. Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать?

В последний раз эту проблему пытались решить в апреле, когда по инициативе Евгении Фрай («Линия» находится на территории ее избирательного округа) ее обсудила комиссия горсовета по правовым вопросам и местному самоуправлению. Тогда же выяснилось, что 500-рублевый штраф для нарушителей ночного «закона о тишине» не деньги, бесполезны и периодические рейды полиции и ГАИ. «Лучшая профилактики — наше постоянное присутствие», — заметил тогда заместитель начальника полиции по линии общественной безопасности УМВД России по Липецку Александр Головин. Но постоянно патрулировать «Линию» невозможно — у полиции на это нет сил.

Депутаты предложили несколько вариантов решения проблемы. Изменить режим круглосуточный режим работы «Линии». Тогда парковку можно закрыть шлагбаумами на ночь. «Линия» могла бы взять в аренду не разграниченную часть территории, соседствующую в парковкой, и, по примеру «Ашана», ограничить на нее въезд. Можно было бы оставлять с 22 часов открытой лишь небольшую часть стоянки для ночных покупателей, которых не так много, перекрывая шлагбаумами въезды на остальную территорию. На это все представитель гипермаркета Юрий Кокарев лишь развел руками, сославшись на отсутствие у него полномочий.

— Как оказалось, «Линия» ничего не пожелала изменить в своей работе. Также мы возлагали надежды на предпринимателя, который обустроил на противоположной от магазина стороне парковки ярмарку, думая, что нанятый им ЧОП будет сохранять ночной покой жителей этого района, но с таким видом торговли почему-то не задалось. Поэтому я предложила подключиться к нерешаемой проблеме мэра, — сказала GOROD48 Евгения Фрай.

На вчерашнюю вечернюю встречу пришло немало жителей МЖК и 24-го микрорайона. Михаил Щербаков и его подчиненные выслушали людей и тут же обсудили возможные варианты решения проблемы.

«До конца недели коллеги изучат нормативные документы и проработают, как можно организовать здесь плоскостную платную парковку, установить шлагбаумы или ограничительные блоки. Со стороны домов тоже усилим ограничения — поставим дополнительные блоки, которые нельзя будет просто отодвинуть. Варианты есть. Теперь задача – правильно оформить их с точки зрения закона и выбрать тот, который действительно сработает. В пятницу еще раз встретимся с жителями и обсудим дальнейшие шаги», — написал об итогах встречи Михаил Щербаков.

фото: администрация Липецка
«Линия»
«закон о тишине»
Михаил Щербаков
Евгения Фрай
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Нардепу
7 минут назад
А шо если из депутатского состава сделать ДНД.Народ я думаю непротив будет.Депутатам к отпуску дней пять прибавить,за ночное дежурство,можно и молоком отдать(лебедянским),оно не прокисает.
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Оригинально
16 минут назад
чтобы снизить уровень шума, нужно сделать улицы платными - как сову на глобус... А что мешает тем кому из статьи выше 500р не штраф заплатить за парковку и дальше реветь? Или тогда они превращаются в послушных граждан и могут реветь на здоровье? Написали б сразу, что хотим сделать парковки платными и не можем найти обоснование..
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помним
26 минут назад
как молодежь на легковушке въехала в боковой вход Линии, дрифтят по чёрному, реально страшно ходить.
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жители
27 минут назад
Парк Победы - самый бесхозный, самый безобразный по содержанию и управлению! Хозяина там не было никогда!
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так же
30 минут назад
почти на всех аллеях парка поБеды надо подстричь ветки деревьев и хотя бы лампочки поменять, нет сил уже ходить с фонариками по окраинам. И там же в парке много бездомных собак и даже есть вольер для тренировок (оттуда часто собаки вырываются на прохожих).
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Ссёлки
33 минуты назад
И толку от Ваших решений.Выставляйте патруль Гаи,или ППС,Участковых и ПДН,и начинайте работать.У нас такая же ситуация.Сейчас начнётся школа,и малолетки понаставять своих коней возле поликлиники ВОП,или на стоянке возле ФОКа.Почему их в школу не запускают,их же ученики?И когда уже родителей начнёте привлекать,и карать рублём?
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Нардеп
19 минут назад
Да ты шо?!?!? Там же работать нужно в ночное время кто ж платить то будет??? легче платную парковку сделать и все на других перенести пускай работают.
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