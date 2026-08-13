На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста

Михаил Щербаков велел разбросать предупреждения об опасности таких путешествий с указанием безопасного места обхода путей.

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Сегодня глава Липецка ещё раз побывал на улице Гайдара, где омская компания «Альянс Техносервис» начала снос аварийного пешеходного моста над железной дорогой.Начальник городского управления строительства Владимир Поваляев заверил Михаила Щербакова, что всё идёт по плану (хотя в этот понедельник руководитель проекта «Альянс Техносервиса» сообщил GOROD48, что отстаёт от графика на три недели). И тут же добавил, что мяч сейчас на стороне ЮВЖД. Строители зависят от разрешения железнодорожников на отключение электроэнергии в месте работ — без этого невозможно закончить демонтаж старой конструкции, чтобы начать забивать сваи под новый мост.В этом и есть главная техническая проблема проекта, оценённого мэрией в 52,8 млн рублей, — в выкупе подрядчиком у АО «РЖД» так называемых «окон» для работы с отключениями контактной сети и прекращением движения поездов. В технической документации сказано, что РЖД готова продавать время строителям отрезками по два часа. Вывод из работы сразу двух железнодорожных веток оценён в 212,9 тыс. рублей (с НДС), одной — от 128 до 167 тыс. рублей. Как только строители получат от РЖД такой график, они тут же подгонят 50-тонный кран и за два-три дня разберут оставшуюся часть моста. Собирать же новую конструкцию будет уже 200-тонный кран.Решать проблемы с РЖД, этим «государством в государстве», — тот ещё квест. В мэрии уже были подобные прецеденты: во время обустройства переходов через железнодорожную ветку на улице Московской, а также при организации перехода через пути у хлебозавода № 3. Но в этот раз в процесс включился депутат горсовета от Карьера Станислав Каменецкий, пообещавший Михаилу Щербакову использовать личные связи.В момент этого разговора через дыру в ограждении железной дороги у стадиона «Янтарь» на рельсы вышел молодой человек и бодро пошагал куда-то. Мэр с удивлением посмотрел на заказчика Поваляева и его подчинённого, куратора стройки. Сотрудники управления строительства объяснили, что, несмотря на все попытки подрядчика оградить место работ, жители Карьера всякий раз взламывают защиту: выносят часть забора, уничтожают ограду со стороны улицы Гайдара, отрывают запрещающие указатели. А ведьчерез пути на время строительства нового моста.«Все ваши указания мы выполнили. Всю поросль в гаражах обрезали», — сказал Владимир Поваляев (часть безопасного прохода проходит через гаражный кооператив «Центральный» с выходом на улицу Шкатова у ДК «Студеновский»).Мэр велел представителю департамента развития территории напечатать листовки с предупреждением об опасности хождения по путям и указанием мест их обхода:— И чтобы они были в каждом ящике жителей Карьера!Выждав паузу, в разговор вступил почётный гражданин Липецка Александр Клоков. Краевед попросил мэра передать в грязинский и липецкий музеи на хранение несколько рельсов с клеймами, из которых 66 лет назад сделали опоры моста. Как уже сообщал GOROD48,рельсы Демидовского и Белорецкого заводов 1892–1893 годов — их использовали для строительства первой в Черноземье железной дороги, соединившей через станцию Елец города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск). Мэр, конечно, краеведу в его просьбе не отказал.Напомним, условия муниципального контракта обязывают исполнителя работ демонтировать старый 53-метровый мост и построить новый 45-метровый (с подъёмниками для маломобильных пользователей) к концу 2027 года. Но Михаила Щербакова заверили, что к концу этого года при наличии доброй воли РЖД над путями уже будет возведён весь конструктив нового моста, а сдадут его в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока.