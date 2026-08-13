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29 минут назад
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На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста

Михаил Щербаков велел разбросать предупреждения об опасности таких путешествий с указанием безопасного места обхода путей.

Сегодня глава Липецка ещё раз побывал на улице Гайдара, где омская компания «Альянс Техносервис» начала снос аварийного пешеходного моста над железной дорогой.

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Начальник городского управления строительства Владимир Поваляев заверил Михаила Щербакова, что всё идёт по плану (хотя в этот понедельник руководитель проекта «Альянс Техносервиса» сообщил GOROD48, что отстаёт от графика на три недели). И тут же добавил, что мяч сейчас на стороне ЮВЖД. Строители зависят от разрешения железнодорожников на отключение электроэнергии в месте работ — без этого невозможно закончить демонтаж старой конструкции, чтобы начать забивать сваи под новый мост.

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В этом и есть главная техническая проблема проекта, оценённого мэрией в 52,8 млн рублей, — в выкупе подрядчиком у АО «РЖД» так называемых «окон» для работы с отключениями контактной сети и прекращением движения поездов. В технической документации сказано, что РЖД готова продавать время строителям отрезками по два часа. Вывод из работы сразу двух железнодорожных веток оценён в 212,9 тыс. рублей (с НДС), одной — от 128 до 167 тыс. рублей. Как только строители получат от РЖД такой график, они тут же подгонят 50-тонный кран и за два-три дня разберут оставшуюся часть моста. Собирать же новую конструкцию будет уже 200-тонный кран.

Решать проблемы с РЖД, этим «государством в государстве», — тот ещё квест. В мэрии уже были подобные прецеденты: во время обустройства переходов через железнодорожную ветку на улице Московской, а также при организации перехода через пути у хлебозавода № 3. Но в этот раз в процесс включился депутат горсовета от Карьера Станислав Каменецкий, пообещавший Михаилу Щербакову использовать личные связи.

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В момент этого разговора через дыру в ограждении железной дороги у стадиона «Янтарь» на рельсы вышел молодой человек и бодро пошагал куда-то. Мэр с удивлением посмотрел на заказчика Поваляева и его подчинённого, куратора стройки. Сотрудники управления строительства объяснили, что, несмотря на все попытки подрядчика оградить место работ, жители Карьера всякий раз взламывают защиту: выносят часть забора, уничтожают ограду со стороны улицы Гайдара, отрывают запрещающие указатели. А ведь мэрия заранее подготовила безопасный проход через пути на время строительства нового моста.

«Все ваши указания мы выполнили. Всю поросль в гаражах обрезали», — сказал Владимир Поваляев (часть безопасного прохода проходит через гаражный кооператив «Центральный» с выходом на улицу Шкатова у ДК «Студеновский»).

Мэр велел представителю департамента развития территории напечатать листовки с предупреждением об опасности хождения по путям и указанием мест их обхода:

— И чтобы они были в каждом ящике жителей Карьера!

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Выждав паузу, в разговор вступил почётный гражданин Липецка Александр Клоков. Краевед попросил мэра передать в грязинский и липецкий музеи на хранение несколько рельсов с клеймами, из которых 66 лет назад сделали опоры моста. Как уже сообщал GOROD48, Клоков нашёл на месте работ на Карьере рельсы Демидовского и Белорецкого заводов 1892–1893 годов — их использовали для строительства первой в Черноземье железной дороги, соединившей через станцию Елец города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск). Мэр, конечно, краеведу в его просьбе не отказал.



Напомним, условия муниципального контракта обязывают исполнителя работ демонтировать старый 53-метровый мост и построить новый 45-метровый (с подъёмниками для маломобильных пользователей) к концу 2027 года. Но Михаила Щербакова заверили, что к концу этого года при наличии доброй воли РЖД над путями уже будет возведён весь конструктив нового моста, а сдадут его в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока.
мост на Гайдара
Михаил Щербаков
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Голос
15 минут назад
Это опасно,это опасно.А воровать ,думаете не опасно?
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СССР
6 минут назад
они откуда прилетели, всю жизнь так ходят! Это вам не в иномарках разъезжать за наши НАЛОГИ!
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