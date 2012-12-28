Тренер «Металлурга» назвал главный бич команды

Послематчевая пресс-конференция в Туле.

В вашем браузере отключен JavaScript





– Первая половина первого тайма осталась за нами. Создали три хороших момента, к сожалению, не смогли забить. Дальше немножко свалились на ненужные длинные передачи, стало мало открываний, не знаю, с чем это связано. Мы не прививаем такой футбол, хотя некоторые передачи в свободные зоны были безусловно оправданны. Но в основном после двух коротких передач сразу следовала длинная.





В перерыве поговорили в раздевалке, пришли к выводу, что нужно добавлять, вытаскивать эту игру. Она по-прежнему шла больше в середине поля, без моментов, хотя у нас было несколько хороших подходов.Было хорошее выбегание, но Савва Потапов неправильно распорядился мячом в штрафной площади, поспешил. А в конце создали ещё два момента. Должны были дожимать, но, к сожалению, даже такой большой мастер, как Алексей Скворцов, не забил.





– При выборе стартового состава, вы руководствовались принципом, что победный состав не меняют. И всё-таки опытные Агалаков, Скворцов и Пахомов в запасе — это не перебор?





– Мы руководствовались, в том числе, и их состоянием. У меня был вопрос по этому матчу только по Пахомову, а по Агалакову и Скворцову вопросов не было, потому что и в прошлом матче Алексей не особо убедительно вышел. Эти два матча, которые мы выиграли до сегодняшнего дня, были хорошими, не могу сказать, что кто-то выпадал, поэтому больше руководствовались этим. Для чего менять, если человек всё выполняет?





– От чего будет зависеть исход борьбы за третье место?









Наставник туляков Александр Шмаров порадовался, что впервые в тренерской карьере сумел отобрать очки у «Металлурга».





– Это четвёртая игра «Арсенала-2» с «Металлургом» под моим руководством, и прежде мы ни разу не набирали очков. Мне, как тренеру, было очень принципиально наконец отобрать очки, а в идеале победить. Сегодня у меня абсолютно нет претензий к команде. Каждый бился на своём участке поля, все старались. Мы были очень агрессивны, хотели отбирать мяч как можно выше от наших ворот. И это работало.





– В воротах сегодня играл Михаил Левашов, ставший дополнительным тренером на поле. Насколько его присутствие и его подсказки молодым футболистам повлияли на игру?





– Конечно, повлиял. Михаил за счёт подсказа, своего опыта, как раз предотвращал ряд моментов и в ряде моментов просто выручал. Он внёс свою лепту в то, чтобы мы сегодня как минимум не проиграли. Мы не просили, чтобы нам под «Металлург» дали сыграть Михаила. Вчера наша основная команда проводила товарищескую игру, и Левашов не получил игрового времени. Мы коллегиально с руководителями главной команды приняли решение дать Михаилу сыграть. Могли бы дать нам и игроков атаки из первой команды, эти мастера точно добавили бы сегодня огня.





В вашем браузере отключен JavaScript





Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах