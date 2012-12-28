Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном

БПЛА сбит утром. Никто не пострадал.





Сегодня утром над Липецком и Липецким округом были сбиты несколько беспилотников. Обломки одного из них упали на территорию Центра помощи в Тракторном. Никто не пострадал — людей в этот момент в центре не было. Здание не повреждено, сообщил губернатор Игорь Артамонов.«На месте отработали оперативные службы. Территория обследована специалистами. Прошу сохранять спокойствие и в случае обнаружения обломков сразу сообщать по номеру 112», — попросил губернатор.Сегодня утром воздушная тревога объявлялась в Липецке и области дважды: с 07:52 до 08:45 и с 10:33 до 11:29.