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Общество
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сегодня, 12:03
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Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном
БПЛА сбит утром. Никто не пострадал.
«На месте отработали оперативные службы. Территория обследована специалистами. Прошу сохранять спокойствие и в случае обнаружения обломков сразу сообщать по номеру 112», — попросил губернатор.
Сегодня утром воздушная тревога объявлялась в Липецке и области дважды: с 07:52 до 08:45 и с 10:33 до 11:29.
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