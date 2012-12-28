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44 минуты назад
6

Дело о гигантской надувной уточке рассмотрит суд

18-летний парень придумал целую операцию по краже утки, но в итоге сам сдался в полицию.

Анекдотичное уголовное дело о краже гигантской резиновой утки направил в суд прокурор Липецкого района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 18-летний юноша решил украсть с пруда села Ленино огромную надувную утку, которая стала местной достопримечательностью. В пруду пластиковую птицу поселило местное предприятие.

В начале лета 2026 года, вооружившись ножницами по металлу, он подплыл к утке, перерезал тросы крепления и отбуксировал её к берегу. Там с помощью знакомых выпустил из фигуры воздух и отвёз её на кроссовом мотоцикле товарища к себе домой.

«Что делать с добычей дальше, обвиняемый не знал. После некоторых раздумий, погрузив уточку в автобус и взяв с собой друга для моральной поддержки, он приехал в полицию и признался в совершении преступления. Своими действиями молодой человек причинил потерпевшей стороне материальный ущерб в размере свыше 40 тысяч рублей. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в прокуратуре.

Фото из официального канала прокуратуры Липецкой области.
кража
уточка
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Домашний козлик
5 минут назад
Очень не хорошо, когда голова не в курсе, чем занимаются руки
Ответить
щито?
5 минут назад
а что мешало ему так же тихо вернуть на место утку, предварительно надув ее?
Ответить
Лиза
22 минуты назад
Дурная голова рукам покоя не даёт.
Ответить
СССР
24 минуты назад
смартфонное поколение, думать совершенно самостоятельно не может!
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1
27 минут назад
Такая же утка стоит в центре города у комсомольского пруда!
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Милый
34 минуты назад
Докрякался до уголовки.А все эта жадность виновата.
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