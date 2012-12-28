Дело о гигантской надувной уточке рассмотрит суд

18-летний парень придумал целую операцию по краже утки, но в итоге сам сдался в полицию.

Фото из официального канала прокуратуры Липецкой области.

Анекдотичное уголовное дело о краже гигантской резиновой утки направил в суд прокурор Липецкого района.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 18-летний юноша решил украсть с пруда села Ленино огромную надувную утку, которая стала местной достопримечательностью. В пруду пластиковую птицу поселило местное предприятие.В начале лета 2026 года, вооружившись ножницами по металлу, он подплыл к утке, перерезал тросы крепления и отбуксировал её к берегу. Там с помощью знакомых выпустил из фигуры воздух и отвёз её на кроссовом мотоцикле товарища к себе домой.«Что делать с добычей дальше, обвиняемый не знал. После некоторых раздумий, погрузив уточку в автобус и взяв с собой друга для моральной поддержки, он приехал в полицию и признался в совершении преступления. Своими действиями молодой человек причинил потерпевшей стороне материальный ущерб в размере свыше 40 тысяч рублей. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в прокуратуре.