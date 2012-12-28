Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Неделя 48
1722
вчера, 08:00
6
Пускай преследуют проблемы, но пусть не смогут нас догнать!
Итоги недели
Алексея Зайцева вчера арестовали на время следствия. Его ввели в зал суда в кандалах. Зайцев-старший не возражал против ареста. В свою защиту он не сказал ни слова. Его сын также задержан: его доставили в изолятор Следкома РФ по Тамбовскому гарнизону.
В связи с отсутствием министра
и дабы избежать замин
на кресло тихо опустился
заммин
Правоохранительная и судебная системы на этой неделе явно не скучали. Следственный комитет сообщил, что «Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере». По версии следствия, ещё будучи директором липецкого городского детско-юношеского центра «Спортивный» под именем Оксаны Михайлиной, она фиктивно устроила в ДЮЦ знакомую, и делила с той начисленную зарплату педагога-организатора. После перехода Казаковой в мэрию на должность председателя департамента физической культуры и спорта по ее указанию мошенническая схема действовала уже с попустительства нового директора «Спортивного», Армена Агбаляна, в отношении которого возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, ущерб от действий участников схемы составил более 1,3 млн рублей. С министерской должности Казакова уволилась по собственному желанию 6 марта.
Новость собрала свыше сотни комментариев:
— Что толку написали, условку получит...
— Ничо, можно еще раз ФИО сменить...
— Какое слово красивое — министр! А министр чего она была, если спорта нет, от слово совсем...
Криминальная хроника пополнилась громким арестом индусов! «В Липецке на попытке торговли наркотиками попались двое иностранных студентов» московского вуза. Они собирались распространять метадон через закладки. При личном досмотре у студентов нашли 22 свертка с наркотиком общим весом 38 граммов. Суд отправил индусов под стражу по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
— Мало нам своих закладчиков, — вздохнул Да.
Были и новости о фиктивных мигрантах. Передано в суд уголовное дело 67-летнего липчанина и двух иностранцев, которые легализовали 31 приезжего из стран Средней Азии. А в Задонске «50-летняя женщина «приютила» троих граждан Армении и поплатилась за это штрафом в 80 000 рублей».
Еще одна любительница заработать на чужом, «Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов». Ее осудили за пять эпизодов мошенничества с т. наз. выморочными квартирами (после смерти собственников они должны были вернуться в муниципальную собственность), покушении на мошенничество и легализации имущества на общую сумму более 9,3 миллиона рублей. И за все за это приговорили лишь к трем годам колонии общего режима (ранее осужденный за то же самое 61-летний организатор преступной группы получил шесть лет колонии общего режима). В эту группу входили еще и работники управляющих компаний и БТИ Липецкой области. Почему-то уголовные дела в их отношении рассматривают отдельно.
А еще в Саратове вынесен приговор шестерым липчанам по обвинению в аферах с отловом бродячих собак. Четырем мужчинам дали по полтора года, двум женщинам — по году с хвостиком. Напомним, уголовное дело расследовал Следком по Саратовской области. По версии следствия, при выполнении в 2022-2023 годах 15 контрактов на отлов в Саратове бездомных животных, липчане завышали количество отловленных и стерилизованных собак, «предоставляли заказчику указанную недостоверную информацию и получали оплату по контрактам. Таким образом, они похитили более 13,5 млн рублей». Ими руководила Ирина Кретова. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство и должно вот-вот уйти в суд.
Впасть бы, как медведи,
в спячку до весны,
и чтоб лапы были
сочны и вкусны
Потеплело, и «В Липецком зоопарке проснулись медведи». Миша вышел из спячки ближе к середине марта, а его подруга Маша — чуть раньше.
Началось повышения уровня рек и 16 марта «В Липецкой области введен режим повышенной готовности». Ожидаемый уровень подъема рек Дон и Быстрая Сосна при паводке составляет четыре метра, реки Воронеж в районе Липецка — от полуметра до 80 сантиметров. Река Олым в Воловском районе уже вышла из берегов и затопила низководный мост у деревни Володаровки и подтопила дорогу в Русской Казинке. Понтонный мост у села Замятино отвели к берегу для пропуска льда и воды — Дон в Задонском округе поднялся на метр. А низководный мост у деревни Засновка того же района затопила река Снова.
А спасательную операцию на реке Быстрая Сосна записала камера наблюдения: провалившегося под лед 52-летнего мужчину вытащили спасатели.
Когда выбрасываю мусор,
я говорю ему: «Прощай!
Забудь, что было между нами,
иди теперь своим путём»
Снег в Липецке почти стаял и особенно жутко выглядят контейнерные площадки, их, похоже, управляющие компании не убирали всю зиму. Во вторник утром и. о. мэра Светлана Бедрова проехала пяти мусоркам, на которые ей жаловались горожане. Об этом рейде можно прочитать в публикации «Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки». Самой ужасной оказалась контейнерная площадка на улице Звездной, 2/1, за чистоту которой отвечает, как руководитель «управляшки», депутат горсовета Наталья Щедрина.
На этой же неделе «Светлана Бедрова объявила о череде «чистых четвергов». Так в Липецке со времен экс-мэра Евгении Уваркиной называются субботники. 19 марта «В Липецке прошел первый субботник» на трех локациях: площади Петра Великого и у Домов культуры на Тракторном и на Соколе. У памятника Петру Первому сотрудникам мэрии, выведенным на уборку, пришлось выбирать из прекрасно перезимовавшей газонной травы тысячи блесток от новогодних фейерверков.
— Начните нормально платить уборщикам вместо того, чтобы бесплатно людей сгонять на уборку. Советский Союз давно кончился, — вспомнил историю Я.
— Со школы нам говорили: чисто не там, где метут, а там, где не сорят. УКашки не работают толком, как обещано в их договорах, и мусорки все захламлены, но и общая бытовая культура липчан все хуже, и не надо валить вину на молодежь, все хороши, — добавил Гость.
Тема мусора на этой неделе вышла за пределы контейнерных площадок, улиц и парков. Из загаженной квартиры на улице Жуковского, 19 скорая забрала 30-летнего мужчину. «Голого Плюшкина завалило хламом». Под завалами он провел пять дней. Жильцы дома рассказали, что мужчина еще и мучал животных, и потребовали психиатрического освидетельствования соседа.
И еще о грязи. «Баню на Неделина откроют, в лучшем случае, в следующем году». По данным мэрии, работы в здании выполнены только наполовину, хотя по договору концессии предприниматель Михаил Стукалин должен был открыть баню еще год назад. Из-за непредвиденных обстоятельств, возникших при реконструкции здания, мэрия продлила разрешение на строительство бани до февраля 2027-го.
— Пусть это будет самой большой проблемой города, — пожелал Гость.
Но, конечно, это утопия.
В общем, кончили галдеть!
Пафос снять — очки надеть!
Нынче будем с умным видом
за Отечество радеть!
Как всегда, липчн нервируют дороги и коммуналка В мэрии подсчитали, что по гарантии после зимы придется обновлять более 20 улиц, отремонтированных в 2022-2025 годах. Среди них — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская. «Претензии подрядчикам уже направлены. До конца апреля они должны устранить недостатки. Обследование улично-дорожной сети продолжается и, по мере выявления новых дефектов, ответственные будут привлекаться к ремонту», — сообщила пресс-служба городской администрации.
А в горсовете тем временем разбирались с концессиями. Председатель дептранса мэрии Александр Лукинов еще раз сказал, что компания «Мовиста», не сумев уложиться в срок, продлила модернизацию трамвайной сети на два года. Этой осенью концессионер намерен построить 16,7 км путей по Московской, Циолковского, Терешковой, чтобы восстановить трамвайное движение от депо до Центрального рынка. Темпы работ, конечно, пугают: в неделю рабочие роют до 250 метров траншей, демонтируют до ста метров старых путей и укладывают столько же новых.
Депутаты устроили разнос «РВК-Липецк»: «Ваши раскопки — по всему городу! И там, и там, и там!» — возмутилась председатель депутатской комиссии Вера Урываева.
Ей вторили коллеги Екатерина Пинаева и Александр Корнаухов, а также член Совета старейшин при горсовете Валентина Кисенко.
Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров часть критики признал. Он сообщил, что до 2025 года, компания одновременно и проектировала, и обновляла сети, что затягивало работы и, соответственно, раздражало горожан. С этого года циклы проектирования и строительства разведены. «В этом году 90% работ мы будем выполнять по сделанным ранее проектам». Значит, раскопки будут начинаться и завершаться до зимы. Вадим Бакуров пояснил, что на компанию работают сразу несколько подрядчиков, поэтому раскопки появляются в разных местах города. А вот водозаборы реконструируют по порядку, чтобы избежать дефицита воды в Липецке.
Куда сложнее обстоят дела с реконструкцией очистных сооружений. В прошлом году компания «РВК» освоила только 149 млн рублей из запланированных 1,3 миллиарда. Но дела пошли на лад и уже осенью этого года комплекс переработки осадка сточных вод, необходимый для утилизации ила, который является источником известного всем зловония, концессионер намерен ввести в эксплуатацию.
Параллельно департамент развития территории мэрии судится с «РИР-Энерго», требуя восстановить асфальт и тротуары после раскопок теплотрасс на Гагарина, Барашева, Фрунзе и Октябрьской.
Ну и ну!
«Женщина достала своего бывшего мужа-липчанина оскорблениями из Заполярья». По итогам проверки оштрафовал ее на три тысячи рублей. А «В Липецкой области будут судить мужчину, сломавшего челюсть односельчанину за замечание». Он в компании знакомых ночью распивал алкоголь и громко слушал музыку, а когда сосед попросил нарушителей закона о тишине угомонится, ударил того локтем в лицо.
«84-летняя липчанка решила заработать на бирже и отправила мошенникам 738 тысяч рублей». Тут остается лишь развести руками. Другая бабушка подарила шестилетнему внуку магнитный конструктор, а тот взял и проглотил 144 шарика! Когда родители заметили, что игрушка исчезла, а сын начал чувствовать себя плохо, они обратились за медицинской помощью. Все шарики удалось достать из желудка юного естествоиспытателя без операции.
А еще вечером 18 марта «В «Доме художника» сгорели картины». Художник Юрий Веселик рассказал GOROD48: «Сгорело 10 лет работы!» Огонь уничтожил 40 картин, которые планировались к показу на выставке в Воронеже.
0
0
1
2
2
Комментарии (6)