84-летняя липчанка решила заработать на бирже и отправила мошенникам 738 тысяч рублей

Ещё двоих обманули при совершении покупок в интернете.

18 марта в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 84-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 4 по 18 марта пожилая женщина пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 738 000 рублей.35-летний липчанин 12 марта хотел купить холодильное оборудование на сайте и перевёл продавцу-мошеннику 120 000 рублей.28-летнего жителя Задонска обманули при покупке запчастей на китайский автомобиль. Продавец перевёл переписку в мессенджер, но после получения 38 000 рублей пропал и ничего не прислал.А 63-летняя липчанка по просьбе в мессенджере одолжила знакомой 10 000 рублей. Но оказалось — аккаунт взломали, а деньги ушли мошенникам.