Река Снова затопила низководный мост

В результате подъёма воды в реки Снова подтоплен низководный мост в районе деревни Засновка Задонского округа.«Движение транспорта по этому участку автомобильной дороги прекращено. Но населенные пункты от района не отрезаны и имеют подъездные пути и запасные маршруты движения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.Жизнеобеспечение населения осуществляется по объездным путям через дорогу Сцепное—Дегдевое—Ольшанец—Задонск.