Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»
Дело расследовало УФСБ России по Липецкой области.
«В 2022-2023 годах, занимая должность делопроизводителя ОБУ «УМФЦ Липецкой области», женщина принимала от организатора преступной группы и подобранных им подставных лиц фиктивные документы по совершенным сделкам купли-продажи квартир умерших собственников, а также заявления о государственной регистрации прав на подставных лиц для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом. Указанные документы направляла в региональное управление Росреестра. Участники организованной группы присвоили более 9,3 миллиона рублей, полученные от продажи недвижимости», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Ранее был вынесен приговор 61-летнему организатору преступной группы. Он получил шесть лет колонии общего режима. Имевший опыт в продаже жилья липчанин (нигде в документах не говорится, что он официально работал как риелтор) подыскивал выморочное имущество — квартиры умерших, которые не перешли по наследству и должны были отойти городу. После чего с помощью сообщников подделывал документы на квартиры и продавал их. В организованную группу входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ. Уголовные дела в отношении его подельников рассматривают отдельно.
