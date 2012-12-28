Происшествия
2688
сегодня, 12:53
17

Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»

Дело расследовало УФСБ России по Липецкой области.

Бывшая 54-летняя делопроизводитель УМФЦ Липецкой области выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»: её осудили за пять эпизодов мошенничества (по части четвёртой статьи 159 УК РФ), одно покушение на мошенничество (по части третьей статьи 30, части четвёртой статьи 159 УК РФ) и четыре эпизода легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступления (по пункту «а» части четвёртой статьи 174.1 УК РФ) и приговорили к трём годам колонии общего режима и запрету занимать должности, связанные с приемом, проверкой, регистрацией документов в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

«В 2022-2023 годах, занимая должность делопроизводителя ОБУ «УМФЦ Липецкой области», женщина принимала от организатора преступной группы и подобранных им подставных лиц фиктивные документы по совершенным сделкам купли-продажи квартир умерших собственников, а также заявления о государственной регистрации прав на подставных лиц для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом. Указанные документы направляла в региональное управление Росреестра. Участники организованной группы присвоили более 9,3 миллиона рублей, полученные от продажи недвижимости», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Ранее был вынесен приговор 61-летнему организатору преступной группы. Он получил шесть лет колонии общего режима. Имевший опыт в продаже жилья липчанин (нигде в документах не говорится, что он официально работал как риелтор) подыскивал выморочное имущество — квартиры умерших, которые не перешли по наследству и должны были отойти городу. После чего с помощью сообщников подделывал документы на квартиры и продавал их. В организованную группу входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ. Уголовные дела в отношении его подельников рассматривают отдельно.
Комментарии (17)

Васек
40 минут назад
Молодцы ребята из ФСБ.
Ошибка ЕГЭ
58 минут назад
Осудили это хорошо, но кто теперь деньги вернёт? Верните 2млн и сидите (в тюрьме) спокойно!
В отставке
сегодня, 15:30
Должностное лицо в составе организованной группы отделалась трояком за совершение тяжкого преступления ! Откуда такой гуманизм уважаемые судьи ?
МФЦ
сегодня, 15:16
для того и придумали. Не для людей же!
гость
сегодня, 14:52
Аморальное, прогнившее общество.
Савелий
сегодня, 14:37
Очень мало дали. Она ведь должностное лицо и член ОПГ. И этот факт должен быть признан отягчающим обстоятельством.
А. Новиков
сегодня, 14:44
Я слышал, могут дать за это 10. Добавьте 8, чтобы дали 2.
Возмутительно.
сегодня, 14:34
3 года?! 6 лет?! Да может быть собственники были убиты! Да, а родных рядом нет, например. Нужно было пожизненно и конфискацию их жилья! Такой безмерно мягкий приговор подтолкнет других преступников к подобным делам!
НКВД
сегодня, 14:31
Все структуры прогнили
ГОСТЬ53
33 минуты назад
Да уж. Читать тошно. Слов не нахожу
Вопрос
сегодня, 14:21
МКД48 в доле ?
Нонка
сегодня, 14:11
Бывают же люди до чужого добра жадные ...
