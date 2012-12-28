В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Управление главного смотрителя мэрии выявило дефекты на дорогах, отремонтированных в 2022-2025 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В мэрии сообщили, что работы начнутся сразу же, как только позволит погода. Среди проблемных участков — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская.
«Претензии подрядчикам уже направлены. До конца апреля они должны устранить недостатки. Обследование улично-дорожной сети продолжается и, по мере выявления новых дефектов, ответственные будут привлекаться к ремонту», — сообщила пресс-служба городской администрации.
