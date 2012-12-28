В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц

Управление главного смотрителя мэрии выявило дефекты на дорогах, отремонтированных в 2022-2025 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В администрации Липецка подсчитали количество дорог, отремонтированных в последние четыре года, но не переживших прошедшую зиму. Всего их более 20. Все их подрядчики должны отремонтировать за свой счет.В мэрии сообщили, что работы начнутся сразу же, как только позволит погода. Среди проблемных участков — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская.«Претензии подрядчикам уже направлены. До конца апреля они должны устранить недостатки. Обследование улично-дорожной сети продолжается и, по мере выявления новых дефектов, ответственные будут привлекаться к ремонту», — сообщила пресс-служба городской администрации.