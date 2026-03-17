Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
884
сегодня, 17:06
10

«Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки»

И.о. мэра Липецка Светлана Бедрова проинспектировала состояние нескольких контейнерных площадок и лишь одна из них ей показалась приличной.

Сегодня утром и.о. мэра Светлана Бедрова проехала по нескольким адресам из жалоб липчан на состояние контейнерных площадок.

Первым пунктом маршрута был «Европейский». Кто-то из жителей дома №14 по улице Свиридова прислал и.о. мэра фото с пластиковыми баками, которые стояли не на крытой площадке, а перед ней. Мусорные контейнеры были полными. В паре метров от них — детская площадка.

14-й дом — это «пентагон», как его называют жители «Европейского» из-за формы, образующей полностью изолированный двор. Таких домов в микрорайоне четыре. В каждом — более чем по 600 квартир. Понятно, что бытовые отходы из такого двора нужно вывозить ежедневно. Если грузовик «ЭкоПрома» хотя бы на несколько часов выбьется из графика, мешки с мусором уже нужно собирать с земли, несмотря на то, что тут — восемь контейнеров и еще один — для пластиковых бутылок.

Положившая сверху на один из заполненных баков пакет женщина жалуется, что еще недавно катающиеся с крутой крыши подземного паркинга дети просто бились головой об эти баки. «Почему они стоят на улице, а не под крышей?»

Депутат облсовета по округу Иван Косилов показывает мэру пачку обращений жителей «Европейского» на состояние этой мусорки. «Сейчас больше всего жалоб на то, что рядом — детская площадка, и что контейнеры постоянно переполнены».

Светлана Бедрова резонно замечает, что перенести место сбора мусора некуда: рядом — детский сад, школа, парковая зона. «Тут просто нужно навести порядок!»

За порядок на площадке отвечают две организации: мусор вывозит «ЭкоПром», чистоту наводит управляющая компания или ТСЖ. Кстати, Госжилинспекция не раз выносила предписания в адрес «ЭкоПрома» и УК «Липецк-ЖЭК» за состояние площадки, но, очевидно, до компаний не достучалась.

К контейнерной площадке подошел Дмитрий Ильин, руководитель компании «СТК», тесно сотрудничающей с «ЭкоПромом». Он резонно заметил, что его контрагент не чистит изнутри крытую площадку. Возможно, потому сотрудники «ЭкоПрома» и выкатили контейнеры на улицу, чтобы они не застревали в снегу, льду и мусоре под крышей.

А вот открытая с фасада площадка у соседнего дома, №10 по Свиридова, такого же «пентагона», оказалась в порядке. Грязно было только в отдельном кармане — для сбора крупногабаритного мусора. И.о. мэра там встретила дворник УК «Дом наших друзей», тщательно шаркавшая метлой по остаткам льда, и представитель «управляшки». Он пояснил, что отсек для КГО «ЭкоПром» вычищает раз в неделю, а контейнеры с бытовом мусором — ежедневно.

Светлана Бедрова договорилась с Дмитрием Ильиным, что регоператор утрясет с УК время приезда машины за крупным мусором, чтобы дворник тут же прибирался и в этом отсеке.

И тут появился молодой представитель УК «Липецк-ЖЭК». Но все попытки Бедровой достучаться до него, чтобы заставить навести порядок в домике у соседнего «пентагона», в котором должны стоять контейнеры, не получилось:

— Почему у вас не так, как здесь?

Молодой человек согласился с разительным контрастом. Но тут же, как нерадивый ученик, сказал, что всему виной... перепады температур. Из-за чего внутри домика для баков мусор вмерз в лед.

Бывшая учительница не поленилась привести представителя «Липецк-ЖЭКа» к 14-му дому и там, на месте, взяла с него слово, что тот наведет порядок на контейнерной площадке к пятнице.

Третья мусорка, на которую была жалоба, находилась прямо на выезде на дорогу из двора 33-го дома на проспекте 60 лет СССР. Но там было более-менее чисто. Подошедший директор УК «Стахановская» Дмитрий Синельников сказал, что тут так всегда.

— Не знаю, откуда к вам пришла информация на грязь на этой площадке, — кажется, деланно возмущается директор «управляшки». — Сейчас придут дворники и после отъезда машины «ЭкоПрома» все подчистят.

Такое было впечатление, что грузовик регоператора ездил за машиной мэра — куда она, туда и он! Будто на привязи!

Но, кажется, у мусорки у торца дома №2 на проезде Сержанта Кувшинова работники «ЭкоПрома» побывали раньше Светланы Бедровой. И слаженно отработали с дворниками УК «19-й микрорайон». Ведь то, что увидела и.о. мэра, не могло не ошеломить! Площадка была вылизана до блеска, а ведь на ее состояние накануне была жалоба. Придраться было не к чему. Если бы все КП были такими, наш город все его соседи с завистью называли бы «Жемчужиной Черноземья».

Но чаще наши контейнерные площадки выглядят так, как у дома №2/1 на улице «Звездной»: простите за тавтологию, замусоренными мусором. Особенно печально выглядел отсек для сбора крупногабаритного мусора.

— Она давно такая! — жалуется пожилая женщина. — Как только кондратий хватил здешнюю уборщицу, тут и перестали убираться.

Жалоба на эту мусорку пришла в личку Бедровой сегодня в 07:42.

И.о. мэра соглашается, что тут не только нужно дать нагоняй «ЭкоПрому», но и руководству УК. По иронии судьбы, за эту площадку отвечает депутат горсовета Наталья Щедрина!

Как выяснил GOROD48, Светлана Бедрова получает в личных сообщениях до 30 обращений горожан в день.

— И вы все эти жалобы отрабатываете?

— А у меня выбора нет, — ответила и.о. мэра
мусор
благоустройство
0
0
4
5
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
сегодня, 18:30
Мэр попросила обращаться через домовые чаты, Вы серьëзно думаете, что это поможет? Где дворники?
Ответить
Олег
сегодня, 18:28
Уберите незаконное огорождение, на ударников 22 б , перегородили не пройти не проехать.
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:28
Экопрому видимо опять помешали прираркованные машины, как и тем кто убирал снег этой зимой смотря на него через окно каптерки
Ответить
Отписки
сегодня, 18:18
Вместо отработок.
Ответить
гость
сегодня, 18:17
Публикуйте больше адресов, УК не торопятся с уборкой на новолипецке.
Ответить
Неужели
сегодня, 18:13
Не было жалоб на юношеской 14-16? Или ио не знает где это находится?
Ответить
Гагарина 2
сегодня, 17:42
Они еще не видели нашу площадку. Посмотрят и волосы встанут дыбом.
Ответить
Пора
сегодня, 17:30
Отменить оплату ЖКХ
Ответить
гость
сегодня, 17:29
Вместо оперативок в мэрии, объезд мусорок каждый день по городу, глядишь, УК работать начнут.
Ответить
Катукова 4
сегодня, 17:24
Просим мэра посетить наш двор, полюбоваться на контейнерную площадку и посмотреть на урны , возле подъездов, мусор из * уже сами жильцы дома. УК Новый город только квитанции за содержание и ремонт жилья приносит исправно, но к остальным своим обязанностях относится халатно.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить