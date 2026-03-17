«Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки»

И.о. мэра Липецка Светлана Бедрова проинспектировала состояние нескольких контейнерных площадок и лишь одна из них ей показалась приличной.

Сегодня утром и.о. мэра Светлана Бедрова проехала по нескольким адресам из жалоб липчан на состояние контейнерных площадок.Первым пунктом маршрута был «Европейский». Кто-то из жителей дома №14 по улице Свиридова прислал и.о. мэра фото с пластиковыми баками, которые стояли не на крытой площадке, а перед ней. Мусорные контейнеры были полными. В паре метров от них — детская площадка.14-й дом — это «пентагон», как его называют жители «Европейского» из-за формы, образующей полностью изолированный двор. Таких домов в микрорайоне четыре. В каждом — более чем по 600 квартир. Понятно, что бытовые отходы из такого двора нужно вывозить ежедневно. Если грузовик «ЭкоПрома» хотя бы на несколько часов выбьется из графика, мешки с мусором уже нужно собирать с земли, несмотря на то, что тут — восемь контейнеров и еще один — для пластиковых бутылок.Положившая сверху на один из заполненных баков пакет женщина жалуется, что еще недавно катающиеся с крутой крыши подземного паркинга дети просто бились головой об эти баки. «Почему они стоят на улице, а не под крышей?»Депутат облсовета по округу Иван Косилов показывает мэру пачку обращений жителей «Европейского» на состояние этой мусорки. «Сейчас больше всего жалоб на то, что рядом — детская площадка, и что контейнеры постоянно переполнены».Светлана Бедрова резонно замечает, что перенести место сбора мусора некуда: рядом — детский сад, школа, парковая зона. «Тут просто нужно навести порядок!»За порядок на площадке отвечают две организации: мусор вывозит «ЭкоПром», чистоту наводит управляющая компания или ТСЖ. Кстати, Госжилинспекция не раз выносила предписания в адрес «ЭкоПрома» и УК «Липецк-ЖЭК» за состояние площадки, но, очевидно, до компаний не достучалась.К контейнерной площадке подошел Дмитрий Ильин, руководитель компании «СТК», тесно сотрудничающей с «ЭкоПромом». Он резонно заметил, что его контрагент не чистит изнутри крытую площадку. Возможно, потому сотрудники «ЭкоПрома» и выкатили контейнеры на улицу, чтобы они не застревали в снегу, льду и мусоре под крышей.А вот открытая с фасада площадка у соседнего дома, №10 по Свиридова, такого же «пентагона», оказалась в порядке. Грязно было только в отдельном кармане — для сбора крупногабаритного мусора. И.о. мэра там встретила дворник УК «Дом наших друзей», тщательно шаркавшая метлой по остаткам льда, и представитель «управляшки». Он пояснил, что отсек для КГО «ЭкоПром» вычищает раз в неделю, а контейнеры с бытовом мусором — ежедневно.Светлана Бедрова договорилась с Дмитрием Ильиным, что регоператор утрясет с УК время приезда машины за крупным мусором, чтобы дворник тут же прибирался и в этом отсеке.И тут появился молодой представитель УК «Липецк-ЖЭК». Но все попытки Бедровой достучаться до него, чтобы заставить навести порядок в домике у соседнего «пентагона», в котором должны стоять контейнеры, не получилось:— Почему у вас не так, как здесь?Молодой человек согласился с разительным контрастом. Но тут же, как нерадивый ученик, сказал, что всему виной... перепады температур. Из-за чего внутри домика для баков мусор вмерз в лед.Бывшая учительница не поленилась привести представителя «Липецк-ЖЭКа» к 14-му дому и там, на месте, взяла с него слово, что тот наведет порядок на контейнерной площадке к пятнице.Третья мусорка, на которую была жалоба, находилась прямо на выезде на дорогу из двора 33-го дома на проспекте 60 лет СССР. Но там было более-менее чисто. Подошедший директор УК «Стахановская» Дмитрий Синельников сказал, что тут так всегда.— Не знаю, откуда к вам пришла информация на грязь на этой площадке, — кажется, деланно возмущается директор «управляшки». — Сейчас придут дворники и после отъезда машины «ЭкоПрома» все подчистят.Такое было впечатление, что грузовик регоператора ездил за машиной мэра — куда она, туда и он! Будто на привязи!Но, кажется, у мусорки у торца дома №2 на проезде Сержанта Кувшинова работники «ЭкоПрома» побывали раньше Светланы Бедровой. И слаженно отработали с дворниками УК «19-й микрорайон». Ведь то, что увидела и.о. мэра, не могло не ошеломить! Площадка была вылизана до блеска, а ведь на ее состояние накануне была жалоба. Придраться было не к чему. Если бы все КП были такими, наш город все его соседи с завистью называли бы «Жемчужиной Черноземья».Но чаще наши контейнерные площадки выглядят так, как у дома №2/1 на улице «Звездной»: простите за тавтологию, замусоренными мусором. Особенно печально выглядел отсек для сбора крупногабаритного мусора.— Она давно такая! — жалуется пожилая женщина. — Как только кондратий хватил здешнюю уборщицу, тут и перестали убираться.Жалоба на эту мусорку пришла в личку Бедровой сегодня в 07:42.И.о. мэра соглашается, что тут не только нужно дать нагоняй «ЭкоПрому», но и руководству УК. По иронии судьбы, за эту площадку отвечает депутат горсовета Наталья Щедрина!Как выяснил GOROD48, Светлана Бедрова получает в личных сообщениях до 30 обращений горожан в день.— И вы все эти жалобы отрабатываете?— А у меня выбора нет, — ответила и.о. мэра