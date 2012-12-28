Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком

В Саратове вынесли приговор шестерым липчанам по обвинению в аферах с отловом бродячих собак.

Сегодня судья Октябрьского районного суда Саратова Анна Тихонова вынесла приговор шести липчанам по нашумевшему уголовному делу — о махинациях с бюджетными средствами, выделенных мэрией Саратова на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места обитания безнадзорных собак.По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ), осудили сотрудников липецких ИП Дениса Руднева и ООО «Ристэмстрой-Л». Ольгу Азовцеву приговорили к году и одному месяцу лишения свободы, а ее подельницу Елену Огневу — к году и двум месяцам. По полтора годам лишения свободы получили Сергей Боков, Моисей Мананников, Игорь Миневрин и Денис Руднев (последнего также обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст 187 УК РФ — в неправомерном обороте средств платежей). На всю шестерку наручники надели в зале суда, хотя на процесс они пришли свободными, под подпиской о невыезде.Напомним, что это уголовное дело расследовал Следком по Саратовской области. По версии следствия, с 30 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года администрации муниципальных районов Саратова (Волжского, Заводского, Ленинского и Октябрьского) заключили с двумя липецкими предпринимателями и ООО «Ристэмстрой-Л» 15 контрактов на обращение с безнадзорными животными. Коммерсанты, «действуя согласованно, завышали количество отловленных и стерилизованных животных, предоставляли заказчику указанную недостоверную информацию и получали оплату по контрактам. Таким образом, они похитили бюджетные средства в размере более 13,5 млн рублей».В релизе саратовской прокуратуры сказано, что общее руководство исполнителями осуществляла 47-летняя женщина. В ее отношении уголовное дело выделено в отдельное производство (по версии следствия, один из обвиняемых передал ей данные своего банковского счета, которые та использовала его для приема и перевода денег во время исполнения муниципальных контрактов). Речь идет о некогда известной в Липецке предпринимательнице Ирине Кретовой, занимавшейся ритуальным бизнесом, а позже позиционирующей себя зоозащитницей, причастной к организации приюта «Счастливый берег» (эти виды деятельности официально были оформлены на ее родственников и знакомых).По данным GOROD48, уголовное дело Ирины Кретовой должны передать в саратовский суд уже в марте.