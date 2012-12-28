50-летняя женщина «приютила» троих граждан Армении и поплатилась за это штрафом в 80 000 рублей

А ещё она получила судимость.

В Задонске осудили 50-летнюю женщину за три преступления по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России» и оштрафовали на 80 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём доме в Задонском районе женщина поставила на учёт по месту пребывания троих граждан Армении. Но иностранцы там никогда не жили. Тем самым она нарушила миграционное законодательство.