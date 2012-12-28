32 минуты назад
Река Дон в Задонском округе поднялась на один метр
Понтонный мост у Замятино отвели к берегу для пропуска льда и воды.
Объехать закрытый участок можно по трассам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка. Возобновление работы переправы ожидается после окончания паводка и стабилизации уровня воды.
По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках Дон и Быстрая Сосна может подняться до 4 метров.
