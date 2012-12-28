Река Дон в Задонском округе поднялась на один метр

Понтонный мост у Замятино отвели к берегу для пропуска льда и воды.

В Задонском округе временно приостановлено движение по автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково в районе села Замятино. Уровень воды в Дону повысился на метр, в связи с чем понтонный мост был отведен к берегу в целях безопасности, сообщили в управлении дорог и трансопрта Липецкой области.Объехать закрытый участок можно по трассам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка. Возобновление работы переправы ожидается после окончания паводка и стабилизации уровня воды.По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках Дон и Быстрая Сосна может подняться до 4 метров.