В Липецке женщина обвиняется в убийстве сожителя
Происшествия
В Липецке арестовали убийцу военного полицейского
Происшествия
Суда обязал липецкий кинотеатр заплатить 364 тысяч рублей авторам музыкальных произведений из фильма
Происшествия
Тайны улицы Горького: здание, притягивающее медиков, дубовая роща и золотая миля
Общество
Выходные в Липецке: «Чемодан, вокзал, липчанин», святые мощи и курсы управления гневом для мамочек
Общество
Несколько улиц Липецка останутся без холодной воды из-за ремонта бесхозных коммуникаций
Общество
В городе сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийство военного полицейского, моральный ущерб с УК и пар на улице Шуминского
Общество
В Липецкой области туман и до +10
Общество
С жителя Иркутска взыскали миллион, который липецкая пенсионерка отправила мошенникам
Происшествия
Читать все
В Липецке арестовали убийцу военного полицейского
Происшествия
Каски плюс оффер: как ровный шов поможет получить работу
Общество
В Липецке двое мужчин украли у собутыльника золотую цепочку и телефон
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жительница Ельца лишилась более 17 тысяч рублей при бронировании отеля через интернет
Происшествия
Статистика: липчане активнее тратились на общепит
Общество
Красный уровень пришел на смену желтому
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Штамповка поражений подходит к концу
Спорт
Выходные в Липецке: «Чемодан, вокзал, липчанин», святые мощи и курсы управления гневом для мамочек
Общество
Читать все
Общество
2506
19.03.2026 16:12
31

В Липецке прошел первый субботник

«Чистый четверг» увидели площадь Петра Великого и два Дома культуры.

Как и анонсировала и.о. главы Липецка Светлана Бедрова, сегодня в полдень в городе прошли первые весенние субботники под лозунгом «Сделаем наш город чище вместе!» Из-за того, что на улицах еще держатся лед и грязный снег, локациями общегородского субботника стали площадь Петра Великого и территории вокруг двух Домов культуры: на Тракторном и на Соколе.

Главную площадь Липецка убирали исключительно сотрудники мэрии. 60 человек. И.о. председателя городского департамента экономического развития Мария Соловьева привела семерых своих сотрудников и вместе с ними рьяно бросилась очищать от бутылок, пакетов и иного мусора зеленую зону вокруг памятника Петру.

— А как иначе? Нужно выйти самому, показать пример. Остальные сотрудники нашего департамента знают, когда и в каком субботнике поучаствуют, — так ответила на вопрос зачем ей это надо самая молодая из руководителей мэрии чиновница.

Марии Соловьевой досталась неблагодарная работа: как только за пару минут был собран крупный мусор, муниципальным служащим пришлось выбирать из прекрасно перезимовавшей газонной травы тысячи блесток от новогодних фейерверков.

Ответственная за этот субботник представитель департамента развития территории Марина Курдюкова сказала о том, что в нем сегодня активно участвует бизнес, в частности, управляющие компании. Они должны убрать территории вокруг домов, которые обслуживают, контейнерные площадки. «Снег почти сошел. Мусор виден весь». Другой бизнес обязан убирать прилегающую к их объектам территорию. Сегодня себя активно проявили сотрудники Сбербанка, магазина «Дачный», кофейни «Фест», сеть магазинов «Красное и Белое», пунктов выдачи заказов «Озон», «ВБ», «Яндекс», сети аптек «Апрель». Суммарно в первом субботнике участвовали порядка тысячи горожан, собравших более полутора тысяч мешков мусора.

Напомним, что серия субботников «Чистый четверг» продлится до Пасхи. Со следующего субботника к уборке города присоединятся детские сады, школы, общественники и предприниматели, просто неравнодушные горожане.

— Сейчас мы составляем список локаций, многие из которых кричат: уберите нас! В 20-м избирательном округе мы уже определили восемь мест, где нужно навести порядок, главное из которых — Военный городок. Жалоб на мусор очень много, — сказали в департаменте развития территории.

«Чистый четверг»
субботник
Комментарии (31)

Вот и пусть метут!
вчера, 16:33
Хоть раз в жизни от них польза будет.
ГОСТЬ53
вчера, 15:19
Депутатов оставьте в покое- их нельзя привлекать в будние дни на субботник- работы выше крыши! Депутатов привлекать в выходные дни- для них суббота и воскресенье есть .
Почему
вчера, 10:24
в рабочее время? Заняться нечем?
гость
19.03.2026 21:24
Похоже, только прокуратуре осталось ходить проверять убраны ли дворы и мусорки Липецка?
Житель
19.03.2026 21:13
Управляющие компании вышли на субботник??? Да их в рабочее время работать не заставишь, сплошные отписки... Если только для показухи...
Гость
19.03.2026 19:50
Надо директоров и бугалтеров с мастерами на их территорию на субботник выводить чтоб поближе к " земле" за которую им платят были
Партработник
19.03.2026 19:41
Предлагаю работникам обкома принять участие в субботнике и убрать территорию вокруг своего оыиса.
Mikl
вчера, 00:19
Там дворники хорошо работают, пусть на Манеже территорию почистил.
Елена
19.03.2026 19:36
А внутри старых микрорайоноа когда убирать будут? 20 мкр....вечная грязь и зимой и летом, мусор до июня лежать будет. Пескомм понасыпали, ни убирают вообще с местных проездов песок, 10 лет там живу и ниразу не убирали, только дворник возле подьезда? Почему упралчющие компании не выходят на субботники всем своим офисом??? Конец марта надо ввести такую традицию для УК!
Алекс
19.03.2026 19:30
Собачьи какашки убрали? А то ходить невозможно
примите
19.03.2026 19:02
жёсткие законы на местном уровне к тем кто бросает бутылки и мусор, а так сплошные субботники проводить надо
Константин
вчера, 11:15
Они есть, но кто нарушителей ловить будет? Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, в данном случае его "за руку" ловить надо.
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
