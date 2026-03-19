В Липецке прошел первый субботник

«Чистый четверг» увидели площадь Петра Великого и два Дома культуры.

Как и анонсировала и.о. главы Липецка Светлана Бедрова, сегодня в полдень в городе прошли первые весенние субботники под лозунгом «Сделаем наш город чище вместе!» Из-за того, что на улицах еще держатся лед и грязный снег, локациями общегородского субботника стали площадь Петра Великого и территории вокруг двух Домов культуры: на Тракторном и на Соколе.Главную площадь Липецка убирали исключительно сотрудники мэрии. 60 человек. И.о. председателя городского департамента экономического развития Мария Соловьева привела семерых своих сотрудников и вместе с ними рьяно бросилась очищать от бутылок, пакетов и иного мусора зеленую зону вокруг памятника Петру.— А как иначе? Нужно выйти самому, показать пример. Остальные сотрудники нашего департамента знают, когда и в каком субботнике поучаствуют, — так ответила на вопрос зачем ей это надо самая молодая из руководителей мэрии чиновница.Марии Соловьевой досталась неблагодарная работа: как только за пару минут был собран крупный мусор, муниципальным служащим пришлось выбирать из прекрасно перезимовавшей газонной травы тысячи блесток от новогодних фейерверков.Ответственная за этот субботник представитель департамента развития территории Марина Курдюкова сказала о том, что в нем сегодня активно участвует бизнес, в частности, управляющие компании. Они должны убрать территории вокруг домов, которые обслуживают, контейнерные площадки. «Снег почти сошел. Мусор виден весь». Другой бизнес обязан убирать прилегающую к их объектам территорию. Сегодня себя активно проявили сотрудники Сбербанка, магазина «Дачный», кофейни «Фест», сеть магазинов «Красное и Белое», пунктов выдачи заказов «Озон», «ВБ», «Яндекс», сети аптек «Апрель». Суммарно в первом субботнике участвовали порядка тысячи горожан, собравших более полутора тысяч мешков мусора.Напомним, что серия субботников «Чистый четверг» продлится до Пасхи. Со следующего субботника к уборке города присоединятся детские сады, школы, общественники и предприниматели, просто неравнодушные горожане.— Сейчас мы составляем список локаций, многие из которых кричат: уберите нас! В 20-м избирательном округе мы уже определили восемь мест, где нужно навести порядок, главное из которых — Военный городок. Жалоб на мусор очень много, — сказали в департаменте развития территории.